"Что бы ни происходило во вне, Нижегородская область должна соблюдать принятые на себя обязательства", - Александр Шаронов Экономика

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Что бы ни происходило во вне, в макроэкономике, Нижегородская область должна соблюдать принятые на себя публичные обязательства", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя принятие регионального бюджета на 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов.

Он отметил, что принят переход на новую модель формирования бюджета, а именно "модель расчета потребностей муниципальных образований". "Это изменение существенное, потому как оно оценивает фактические потребности, которые сложились на сегодня в разрезе каждого муниципалитета. Это не означает, что мы уже сегодня обеспечили их полностью деньгами, необходимыми для исполнения этих потребностей, дефициты остаются, но мы по крайней мере оценили размер недостающих денег, и сегодня предпринимается первый шаг для реализации плановых мероприятий, чтобы в среднесрочной перспективе трёх-пяти лет выйти на полноценное обеспечение муниципалитетов денежными ресурсами", - отметил депутат.

Александр Шаронов также обратил внимание, что принятый бюджет на предстоящие три года – бездефицитный. "Технически, в начале следующего года он все равно будет дефицитным, потому что те остатки денежных средств, которые сложатся на первое января, их тоже надо будет некоторым образом распределить, но это тоже очень важное и качественное изменение. Потому что это предполагает осознанное ограничение собственных потребностей, собственных проектов и желаний, но это необходимая мера для обеспечения наших обязательств по снижению государственного долга, которое не само по себе родилось, а имеет целью обеспечение долгосрочной финансовой стабильности", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.

"Что бы ни происходило во вне, в макроэкономике, Нижегородская область должна соблюдать принятые на себя публичные обязательства. И для того, чтобы уверенность в этом была не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе, сегодня принимаются непростые, сложные решения. Мы ограничиваем свои же расходы, чтобы выполнить обязательства", - заключил он.