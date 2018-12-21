Нижний сегодня: главные события дня Общество

Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев станет депутатом Гордумы

Валерий Моисеев получит вакантный мандат депутата Думы и займет место ушедшего в правительство Нижегородской области Дмитрия Краснова.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"

Эксперты Fitch Ratings отметили, что подтверждение рейтингов отражает не изменившийся сценарий агентства в отношении ожидаемых хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска. По прогнозам Fitch, бюджеты Нижегородской области в 2018-2020 годов будут близкими к сбалансированным.

Нижегородская область намерена направить на реализацию нацпроектов более 83 млрд рублей

В консолидированном бюджете региона на реализацию нацпроектов в 2019 году предусмотрено 8,2 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах 7,7 и 7,8 млрд соответственно. Еще 60 млрд рублей Нижегородской области выделит федеральный бюджет.

Стоимость проезда в нескольких нижегородских электричках снизится в два раза с 1 января 2019 года

Стоимость проезда установлена по принципу "один город – одна цена" как в городском общественном транспорте

Семейную пару, которая довела ребенка до голодной смерти, будут судить в Нижегородской области

Из квартиры подозреваемых изъята литература, в которой упоминается, что человек может питаться энергией солнца.

Около 77% перевозчиков Нижегородской области заключили договоры на подключение к системе безналичной оплаты проезда

При этом все перевозчики с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему оплаты проезда.

"Снабполимермедицина" создаст в Нижегородской области производство одноразовых шприцев за 3 млрд рублей

Компания заключит специальный инвестиционный контракт (СПИК) с минпромторгом и в рамках этого контракта получит финансовые льготы на федеральном уровне.