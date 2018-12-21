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24 декабря 2018 20:40  [52] Нижний сегодня: главные события дня
24 декабря 2018 20:14  [151] Вероятность возникновения ЧС ожидается в Нижнем Новгороде из-за метели с мокрым снегом 24-25 декабря
24 декабря 2018 18:53  [85] Интерактивный музей знаний открыли в Арзамасе по инициативе местных жителей
24 декабря 2018 18:10  [154] "Учащиеся нижегородских школ, несмотря на обилие выпечки в столовых, предпочитают пиццу и сосиски в тесте", - ЕЦМЗ
24 декабря 2018 17:38  [240] Спектакль на льду "Новогодняя феерия" состоялся в Кстове при поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
24 декабря 2018 17:17  [259] Стоимость проезда в нескольких нижегородских электричках снизится в два раза с 1 января 2019 года
24 декабря 2018 16:47  [287] "Совет "держит руку на пульсе" актуальных общественных проблем", - Евгений Лебедев
24 декабря 2018 15:03  [512] Снегопады и температура от 0° до -15° ожидаются в Нижнем Новгороде в течение рабочей недели
24 декабря 2018 14:16  [310] "Нарушения в Лукояновсих школах выявлены в результате системной работы с муниципалитетами и надзорными органами", - минобр
24 декабря 2018 14:09  [411] Около 77% перевозчиков Нижегородской области заключили договоры на подключение к системе безналичной оплаты проезда
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

24 декабря 2018 20:40  [52] Общество

Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев станет депутатом Гордумы

Валерий Моисеев получит вакантный мандат депутата Думы и займет место ушедшего в правительство Нижегородской области Дмитрия Краснова.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"

Эксперты Fitch Ratings отметили, что подтверждение рейтингов отражает не изменившийся сценарий агентства в отношении ожидаемых хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска. По прогнозам Fitch, бюджеты Нижегородской области в 2018-2020 годов будут близкими к сбалансированным.

Нижегородская область намерена направить на реализацию нацпроектов более 83 млрд рублей

В консолидированном бюджете региона на реализацию нацпроектов в 2019 году предусмотрено 8,2 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах 7,7 и 7,8 млрд соответственно. Еще 60 млрд рублей Нижегородской области выделит федеральный бюджет.

Стоимость проезда в нескольких нижегородских электричках снизится в два раза с 1 января 2019 года

Стоимость проезда установлена по принципу "один город – одна цена" как в городском общественном транспорте

Семейную пару, которая довела ребенка до голодной смерти, будут судить в Нижегородской области

Из квартиры подозреваемых изъята литература, в которой упоминается, что человек может питаться энергией солнца.

Около 77% перевозчиков Нижегородской области заключили договоры на подключение к системе безналичной оплаты проезда

При этом все перевозчики с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему оплаты проезда.

"Снабполимермедицина" создаст в Нижегородской области производство одноразовых шприцев за 3 млрд рублей

Компания заключит специальный инвестиционный контракт (СПИК) с минпромторгом и в рамках этого контракта получит финансовые льготы на федеральном уровне.

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