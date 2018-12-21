Нижегородская область намерена направить на реализацию нацпроектов более 83 млрд рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область намерена направить на реализацию национальных проектов более 83 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 24 декабря, сегодня глава области Глеб Никитин принял участие в режиме видеоконференцсвязи в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отметил по итогам заседания Глеб Никитин, Нижегородская область готова к реализации нацпроектов.

"В консолидированный бюджет региона на реализацию нацпроектов в 2019 году предусмотрено 8,2 млрд рублей, на 2020-й и 2021-й мы заложили 7,7 и 7,8 млрд соответственно", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в середине декабря совет по стратегии развития и инвестициям одобрил региональные паспорта федеральных проектов, включенных в нацпроекты, что позволило региону привлечь еще почти 60 млрд рублей федеральных средств на реализацию нацпроектов. Эти деньги область также получит до 2021 года.

Таким образом, сумма, направленная на финансирование нацпроектов Нижегородской области до 2021 года составит 83,1 млрд рублей.

Напомним, что на реализацию нацпроектов в области в 2019 году в проекте федерального бюджета предусмотрено 13 млрд рублей.

Самый большой объем средств - 4,27 млрд рублей - будет привлечен в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", на втором месте нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,77 млрд рублей, на третьем и четвертом – "Демография" и "Здравоохранение".

Также регион принимает участие в проектах по поддержке предпринимательства и "Образование".