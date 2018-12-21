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Политика

"Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев

26 декабря 2018 13:43  [196] Политика

"Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - рассказал Евгений Лебедев, комментируя представление Стратегии губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Новация Стратегии развития заключается в том, что ее предложили не как окончательный документ, а как проект. Большое количество жителей области приняли участие в обсуждении. Люди понимают, как будет реализовываться Стратегия, у них появляется возможность контролировать ее исполнение. Это очень важно с точки зрения строительства гражданского общества. Здесь идет согласованная, совершенно понятная работа. Уверен, что реализация Стратегия даст эффективный результат, потому что люди понимают ее изнутри", - заявил Евгений Лебедев.

"Безусловно, депутаты Законодательного собрания приложат все усилия, чтобы законодательно обеспечить реализацию стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Хочу отметить, что региональный парламент всегда плотно взаимодействует с исполнительной властью, потому что мы делаем общее дело. И даже те отдельные разногласия, которые все равно у нас есть, не являются каким-то Рубиконом, который нас разделяет. Когда дискуссия направлена на дело, она дает свою синергию, результат. На комитетах Законодательного собрания, заседаниях рабочих групп, круглых столов идет жаркая полемика. Но, проведя всю подготовительную работу, к заседанию регионального парламента мы выходим на компромиссный результат", - подчеркнул Евгений Лебедев.

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