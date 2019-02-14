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Культура и отдых

Выставка работ культового художника рунета Васи Ложкина откроется в НГВК 5 марта

25 февраля 2019 12:47  [210] Культура и отдых

Фото: Вася Ложкин

Выставка работ культового художника рунета Васи Ложкина под названием "Восход Нового Солнца" откроется в нижегородском государственном выставочном комплексе (НГВК) 5 марта 2019 года.

"На этой выставке собраны картины, написанные в 2018 году. Год был не простой, тьма сгущалась, порой казалось, что бездна вот-вот поглотит все, и наступит окончательный мрак, но солнце взошло! Новое Солнце. Наш прекрасный мир озарился Новым Светом, и это хорошо! Смотрите на картинки, я надеюсь, что они принесут вам радость и в трудную минуту хоть чуть-чуть помогут справиться с неприятностями. Ну, или просто, заставят улыбнуться", - рассказал Вася Ложкин.

Отметим, что выставка будет открыта с 5 марта по 7 апреля.

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СПРАВКА:

Вася Ложкин (Алексей Владимирович Куделин) — российский художник (народный художник федерального уровня), блогер, музыкант.

Родился 18 августа 1976 году в г. Солнечногорске Московской области. Окончил ВУЗ по специальности "юрист", по специальности не работал. С 2013 года живет в г. Ярославле.
Яркость красок и оптимистичный настрой – это мир Васи Ложкина, который он переносит на свои холсты. Художник работает в жанре своеобразного антилубка, где условность изображения и широкое использование сказочных или, вернее, псевдосказочных атрибутов сочетается с повседневной, злободневной сегодняшней действительностью.

Придуманный мир Ложкина тесно соприкасается с нашей реальностью, ее бытовыми, социально-психологическими и даже политическими коллизиями. К творчеству Ложкина как нельзя кстати подходит расхожая формулировка "его работы никого не оставят равнодушными".

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