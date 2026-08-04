Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 августа 2026 11:40
Михаилу Мишустину представили проект гостиницы на набережной в Городце
03 августа 2026 17:30
Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе
03 августа 2026 15:08
В Шахунье отпраздновали 83-летие со дня основания города и 95-летие округа
03 августа 2026 11:02
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
03 августа 2026 09:40
Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца
31 июля 2026 17:47
Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа
31 июля 2026 15:23
XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области
31 июля 2026 11:22
Эксклюзив
Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик — 2026»
29 июля 2026 10:05
Эксклюзив
Копия «Ласточкиного гнезда» появится в Арзамасе
28 июля 2026 15:32
Эксклюзив
Инвестор построит гостиницу за 300 млн рублей около Мызинского моста
Культура и отдых

Михаилу Мишустину представили проект гостиницы на набережной в Городце

04 августа 2026 11:40 Культура и отдых
Михаилу Мишустину представили проект гостиницы на набережной в Городце

Фото: Max-канал правительства России

Председателю правительства России Михаилу Мишустину представили проект строительства гостиницы на набережной в Городце, который реализуется с привлечением льготных кредитов по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Презентация состоялась на курорте «Манжерок» на Алтае перед совещанием по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как сообщил генеральный директор компании ННДК Михаил Иванов, идея строительства отеля появилась давно, однако из‑за отсутствия подходящих механизмов финансирования проект долгое время оставался на стадии котлована.

«Проект получил право на жизнь благодаря программе льготного кредитования в рамках национального проекта. Хочу сказать огромные слова благодарности лично вам, Михаил Владимирович, правительству Российской Федерации и команде правительства Нижегородской области за активную помощь и поддержку», — отметил он.

По его словам, гостиница представляет собой здание переменной этажности от двух до четырех этажей общей площадью около 8 тысяч кв. м. Комплекс рассчитан на 102 номера, включает ресторан на два зала, спа-зону и конференц-зал.

Особенностью проекта станет возможность принимать туристов не только автотранспортом, но и по воде. Рядом расположена остановка судов на подводных крыльях с регулярными рейсами. В настоящее время ведется оформление акватории для размещения дебаркадера и причала для маломерных судов.

Объем льготного кредита составляет 1,149 млрд рублей — это около 11,265 млн рублей на номер. Срок кредитования — 12 лет. Собственные инвестиции в проект превысят 450 млн рублей.

Михаил Иванов добавил, что на площадке уже завершено строительство подпорной стенки, ведутся работы по устройству монолитного каркаса и кладке. Осенью планируется закрыть тепловой контур здания, а торжественное открытие намечено на лето следующего года. Управлять отелем будет федеральный оператор Cosmos Hotel Group.

Напомним, решение о предоставлении земельного участка под проект было принято в ноябре 2024 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям. Застройщиком выступает ООО «Приволжский центр международных инвестиций», входящее в группу компаний ННДК. Ранее ход строительства гостиницы проверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что гостиницу панируют построить около Мызинского моста в Нижнем Новгороде.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Гостиницы Михаил Мишустин
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2026 10:42
Эксклюзив
Шесть нижегородских гостиниц начали заселять гостей по QR-коду
29 июля 2026 09:26
Власти ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с «Парусом» в Дзержинске
14 июля 2026 11:18
Нижегородцам показали, как будет выглядеть гостиница на улице Баграмяна
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных