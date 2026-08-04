Михаилу Мишустину представили проект гостиницы на набережной в Городце Культура и отдых

Фото: Max-канал правительства России

Председателю правительства России Михаилу Мишустину представили проект строительства гостиницы на набережной в Городце, который реализуется с привлечением льготных кредитов по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Презентация состоялась на курорте «Манжерок» на Алтае перед совещанием по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как сообщил генеральный директор компании ННДК Михаил Иванов, идея строительства отеля появилась давно, однако из‑за отсутствия подходящих механизмов финансирования проект долгое время оставался на стадии котлована.

«Проект получил право на жизнь благодаря программе льготного кредитования в рамках национального проекта. Хочу сказать огромные слова благодарности лично вам, Михаил Владимирович, правительству Российской Федерации и команде правительства Нижегородской области за активную помощь и поддержку», — отметил он.

По его словам, гостиница представляет собой здание переменной этажности от двух до четырех этажей общей площадью около 8 тысяч кв. м. Комплекс рассчитан на 102 номера, включает ресторан на два зала, спа-зону и конференц-зал.

Особенностью проекта станет возможность принимать туристов не только автотранспортом, но и по воде. Рядом расположена остановка судов на подводных крыльях с регулярными рейсами. В настоящее время ведется оформление акватории для размещения дебаркадера и причала для маломерных судов.

Объем льготного кредита составляет 1,149 млрд рублей — это около 11,265 млн рублей на номер. Срок кредитования — 12 лет. Собственные инвестиции в проект превысят 450 млн рублей.

Михаил Иванов добавил, что на площадке уже завершено строительство подпорной стенки, ведутся работы по устройству монолитного каркаса и кладке. Осенью планируется закрыть тепловой контур здания, а торжественное открытие намечено на лето следующего года. Управлять отелем будет федеральный оператор Cosmos Hotel Group.

Напомним, решение о предоставлении земельного участка под проект было принято в ноябре 2024 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям. Застройщиком выступает ООО «Приволжский центр международных инвестиций», входящее в группу компаний ННДК. Ранее ход строительства гостиницы проверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что гостиницу панируют построить около Мызинского моста в Нижнем Новгороде.