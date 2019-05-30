Денис Миронов: "Проект "Качественная корзина потребителя" - это серьезная мотивация сертифицировать свою продукцию" Бизнес

Денис Миронов

Глава Центра стандартизации, метрологиии и испытаний Нижегородской области Денис Мироновв программе "Герои Волги" рассказал, как обстоит ситуация с качеством продуктов питания и их соответствием ГОСТу, о том, как центру удалось сформировать "кадровый резерв" из желающих трудоустроиться и об итогах форума MetrolExpo’2019 в Москве.

- Летом Нижегородский ЦСМ запускает проект "Качественная корзина потребителя". Вопросы, связанные с качеством товаров, особенно продуктов питания, не теряют актуальности. Всем жителям будет интересно узнать, в чем состоит суть проекта.

- "Качественная корзина потребителя" станет продолжением проекта "Национальная система сертификации" (НСС). Это серьезная мотивация для нижегородских производителей сертифицировать свою продукцию и подтверждать ее соответствие ГОСТу. В настоящее время ГОСТу, или национальному стандарту качества, полностью соответствуют 393 позиции товаров, произведенных в Нижегородской области.

- Это хорошо или плохо?

- На сегодняшний день это - лучший результат в стране.

- Означает ли это, что нижегородская продукция представлена во всех крупных торговых сетях страны, как это планировалось в рамках проекта? Что ее качеству доверяют, а ответственные производители действительно остаются в выигрыше? Иногда хочется похвалить родную область, и, я так понимаю, продукты питания — это один из поводов.

- Это действительно так. В Нижегородской области традиционно производятся качественные продукты питания, поэтому они заслуженно попадают на прилавки всех федеральных сетей. Узнать информацию обо всех товарах, соответствующих ГОСТу, можно на сайте Нижегородского ЦСМ, с реестром НСС может ознакомиться любой потребитель. Там же представлена "Продуктовая корзина потребителя", качеству которой жители могут смело доверять.

- Это, безусловно, удобно, но ведь время зайти в интернет в магазине бывает не всегда. Существуют ли другие способы проверки качества товаров — скажем, специальная маркировка?

- Я уже не раз говорил, что производители часто маркируют свою продукцию знаком ГОСТа - даже тогда, когда она фактически ему не соответствует. Система сертификации на соответствие национальному стандарту качества не является обязательной на территории РФ и этим, к сожалению, часто пользуются недобросовестные игроки.

Со своей стороны, мы предоставляем возможность компаниям, прошедшим экспертизу, использовать маркировку с выданным нашим ведомством специальным QR-кодом — этот код подтверждает, что Росстандарт или его региональное управление в лице нашего ЦСМ действительно провел испытания продукции, которая лежит на полке, и что она действительно соответствует всем нормам национальных стандартов.

- Недавно вы посетили форум MetrolExpo’2019 в Москве — мероприятие, которое раз в год проводит Росстандарт, где традиционно собираются эксперты из вашей сферы деятельности. Центры стандартизации и метрологии со всех регионов России представляют свои достижения? Как прошел форум для нижегородской делегации - была ли отмечена работа Нижегородского ЦСМ?

- Работу оценили очень хорошо — в этом году наш центр получил диплом Росстандарта "За развитие Национальной системы сертификации в Нижегородской области". Важно напомнить, что Нижегородский ЦСМ работает на все субъекты Приволжского федерального округа, и, конечно, тот факт, что наши достижения заметили на таком высоком уровне - это общая заслуга Нижегородской области и других регионов ПФО. Из пятерки регионов России, которые лидируют по внедрению НСС, четыре относятся к ПФО — это Нижегородская, Оренбургская, республика Татарстан и Саратовская регионы, что, конечно, очень приятно.

- А были ли какие-то идеи, которые вы увидели у коллег из других регионов, но пока не успели воплотить в жизнь у нас в округе? Над чем будете работать сейчас в первую очередь?

- Существует ряд направлений, в которых нашему центру, есть, куда расти и к чему стремиться. В первую очередь, как мне кажется, Нижегородский ЦСМ должен стать более клиенториентированным: люди должны понять, зачем нужны такие учреждения, и почему нашим оценкам качества товаров можно и нужно доверять.

- Как вы справляетесь в подбором кадров в ваше ведомство? Актуальна для нижегородского ЦСМ Росстандарта проблема нехватки специалистов, и хватает ли выпускникам профильных вузов реальных знаний, чтобы работать у вас?

- Как и во многих госучреждениях, у нас нет проблемы кадрового голода как таковой. Я бы даже сказал, что сейчас мы сформировали определенный кадровый резерв на будущее. Причина проста - мы ведем активную работу с молодежью: практически с первого курса организовываем для них экскурсии в ЦСМ. Наши мероприятия, они, к слову, посещают с большим удовольствием: многие потом пытаются попасть к нам на практику, причем за последние годы это стало не просто — у нас самый настоящий конкурс. Мы, своей стороны, тоже помогаем студентам, которые действительно хотят у нас работать — в том числе с преддипломной практикой. При этом мы не забываем о уже действующих сотрудниках — они всегда получат поддержку в плане профессионального роста.

- Я знаю, что вы много времени проводите в командировках, и, вероятно, часто перенимаете опыт своих коллег в России, и за рубежом. Ваши сотрудники успевают за вашим стремлением к переменам?

- У них просто нет другого выбора, поскольку движение - это основа любого развития. Это касается всего — и работа государственных учреждений не является исключением. Просто стоять на месте — это путь деградации. К тому же это совершенно неинтересно.