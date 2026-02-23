Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Марк Сартан: "Мы стараемся растить авторов собственной жизни"

02 марта 2026 14:14 Общество
Марк Сартан: Мы стараемся растить авторов собственной жизни

Фото: пресс-служба Школы 800

В Нижнем Новгороде стартовала приемная кампания в Школу 800 – крупнейший образовательный центр города с тремя корпусами в разных районах. Интерес к поступлению традиционно высокий. Почему не стоит воспринимать непопадание в первый класс как трагедию, в какие классы лучше переходить, как работает система критериального оценивания и чему, кроме ЕГЭ, здесь учат детей – об этом НИА "Нижний Новгород" поговорило с директором школы Марком Сартаном.

Приемная кампания в первые классы всегда очень напряженная. Что бы вы сказали родителям, которые не смогут попасть к вам в первый класс? Действительно ли это "упущенный навсегда шанс"?

— Прежде всего, я посоветовал бы им не расстраиваться. В Нижнем Новгороде прекрасные школы, и учиться в начальной школе можно где угодно, а поступить к нам никогда не поздно. Уже с пятого класса мы начинаем прием по вступительным испытаниям. Более того, вполне возможно, что вашему ребенку будет комфортнее в другой школе — той, что ближе к дому. Так что не надо расстраиваться: это не пропущенный шанс, это просто событие данного года жизни.

— Вы говорите, что поступить в Школу 800 никогда не поздно. В какой момент, на ваш взгляд, переход в вашу школу становится для ребенка наиболее полезным?

— Дети разные: кому-то нужно долго привыкать к новой культуре, кто-то быстро схватывает и вливается в коллектив. Универсальный ответ дать сложно. Но, наверное, оптимальное время для попадания в нашу школу — это пятые и десятые классы.

В пятом классе ребенок попадает в систему факультетов, которая готовит его к осознанному выбору. С пятого класса он начинает накапливать опыт знакомства с критериальным оцениванием. Хотя дети обычно быстро его схватывают: через два-три месяца они уже не мыслят себя вне этой системы.

Если же ребенок уже сделал осознанный выбор, то отлично подходит десятый класс. Важно отметить, что начиная с восьмого класса у нас действует ГИА-центр, который целенаправленно готовит детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Эти две основные точки входа позволяют либо заранее подготовиться к работе ГИА-центра (при поступлении в пятом классе), либо в полной мере воспользоваться его преимуществами в старшей школе.

— Давайте представим ученика, который переходит к вам из обычной школы. С какими тремя самыми необычными для него вещами он столкнется в первую очередь?

— Начнем с главного: Школа 800 — это обычная общеобразовательная школа, полностью встроенная в российское образовательное пространство. Мы соблюдаем ФГОС, закон об образовании и все требования к системе образования. В этом смысле мы такие же, как все.

Но, конечно, у нас есть свои особенности. Во-первых, это иная система оценивания. Мы не ставим привычных двоек, троек и пятерок. Мы оцениваем результаты по заранее известным ребенку критериям. Это дает большие преимущества: оценки непредвзяты, ученик точно понимает, за что получен балл или за что он снижен. Это позволяет анализировать собственное движение по программе, видеть свои дефициты и достоинства. Обучение становится осознанным и управляемым самим ребенком.

Во-вторых, наша система факультетов — это механизм формирования опыта осознанного выбора. Это "фишка" школы, позволяющая детям пробовать себя в разных ролях, далеко не только в академической.

В-третьих, мы работаем как школа полного дня. Образовательная программа реализуется с утра до вечера. Это не просто досуг, а всегда содержательная часть образовательного процесса.

— Как система факультетов, наподобие Хогвартса, помогает подростку не просто учиться, а готовиться к взрослой жизни, к выбору профессии?

— Главное, чему она учит, — это осознанный выбор и здоровая соревновательность в полуигровой форме. Все достижения детей идут в копилку их факультета. В итоге соревнуются не только дети между собой, но и факультеты друг с другом. Для многих это мощный стимул. Это оригинальный формат, но с опорой на лучший мировой опыт. Он позволяет подростку готовиться к будущей жизни именно за счет разнообразия опыта: это не только учеба, но и волонтерство, организация мероприятий, наставничество и множество других занятий.

— Вы говорите, что ваша система оценивания учит осознанному выбору и самостоятельности. Что же означает "цифра" в электронном журнале?

— Я бы сказал, что это не просто цифра, а именно балл, то есть оценка. Оценка — это мощнейший способ обратной связи. Мы ведь не только баллы ставим: к каждому неполному баллу учитель пишет комментарий. Это, пожалуй, главная развивающая часть критериальной системы. Согласно международным исследованиям, правильно сформулированная обратная связь — едва ли не самый важный фактор развития ученика.

— Правда ли, что домашнюю работу нельзя забирать домой?

— Домашнюю работу забирать домой, конечно, можно. Другой вопрос — нужно ли это? Любой родитель был бы рад не сидеть с детьми над уроками после трудового дня, да и детям домашняя работа часто дается тяжело. Мы создали условия, чтобы можно было делать ее в школе. У нас есть специальные часы самоподготовки, рядом всегда взрослые, можно получить консультацию. Наша задача — сделать так, чтобы ребенок мог идти домой с уже выполненным заданием.

— Для родителей отсутствие привычных отметок – часто стресс. Как вы выстраиваете с ними диалог?

— Да, родители дольше всех привыкают к системе критериального оценивания. Хотя школа существует уже несколько лет, все вопросы сняты, и многие увидели в ней достоинства. Например, гораздо меньше нужно контролировать ребенка: учится он или нет, он и сам прекрасно видит. В нашей системе нельзя получить три пятерки и потом ничего не делать четверть — все время нужно быть в тонусе.

Однако мы добавляем много инструментов для родителей. Помимо электронного журнала и переписки в нем, каждый триместр родитель получает специальный репорт о своем ребенке. Там отражены не только академические успехи, но и характеристики, особенности, данные от воспитательной и социально-психологической служб. Это мощный инструмент взаимодействия, который делает школу открытой и прозрачной.

То есть в репортах есть комментарии не только учителей, но и психологов. Это выглядит как тотальный контроль. Или, наоборот, инструмент для снятия тревоги?

— Если называть информирование контролем, мы начнем путать понятия. Контроль предполагает санкции, а здесь речь именно о раскрытии информации. Тревога возникает, когда человек не знает, что происходит. Понимание того, что за закрытыми дверями школы, наоборот, снимает тревогу. Мы гордимся своими репортами, они уменьшают напряжение в отношениях между родителями и школой.

— Некоторые ученики все же уходят из "Школы 800". С какими главными сложностями сталкиваются новички и как школа помогает с ними справиться?

— Ушедших крайне мало. Есть дети, которым школа трудна. Это, как правило, те, кто много пропускает: спортсмены, художники, музыканты, чье дополнительное образование связано с долгими тренировками и отъездами. Им трудно, возвращаясь, сдавать все работы, чтобы обеспечить достойный балл. Текучка минимальна и связана либо с такими детьми, либо с переездом, что является уважительной причиной.

Мы помогаем детям справляться с особенностями школы. У нас есть адаптационный период со специальными программами для привыкания к культуре, правилам и системе оценивания. Работает тьюторская служба, которая помогает с ориентацией в учебе и жизни. Именно поэтому мы не берем детей в восьмой, девятый и одиннадцатый классы: нам нужно время, чтобы подготовить их к итоговым экзаменам.

— Ключевой вопрос от многих родителей: а можно ли вашу систему как-то "хакнуть"? Существуют ли лайфхаки для успешной адаптации и учебы в Школе 800?

— Лайфхаки — это попытка обмануть, а мы говорим о советах. Я бы рекомендовал общаться со "старожилами" школы и приходить на открытые мероприятия: дни открытых дверей, Ярмарки профессий, чтобы увидеть все своими глазами.

Мы подстраиваемся под самых разных детей. Например, мы проводили программу адаптации для детей-иностранцев, которые довольно быстро освоили русский язык и социализировались. Главный совет: будьте открыты, верьте в школу и понимайте, что тысячи детей уже справляются с ее задачами и находят в ней себя.

— Если подвести итог: в чем главная разница между погоней за баллом в обычной школе и образовательной траекторией в Школе 800? С чем ваш выпускник выходит во взрослую жизнь, кроме баллов по ЕГЭ?

— ЕГЭ — та единственная линейка, которой государство измеряет успехи ребенка в освоении академической программы. Это важная часть, и Школа 800 серьезно работает над результатами, помогает детям реализовать весь свой потенциал.

Но, разумеется, это не единственный результат учебы. ФГОС фиксирует, что результаты должны быть не только предметными, но и личностными, и метапредметными. Наш образовательный центр активно работает над этим. Если говорить коротко, мы стараемся растить авторов собственной жизни. Мы помогаем детям находить свой путь, достигать успехов, ставить цели, делать осознанный выбор и планировать жизнь. Эти навыки нужны всегда, независимо от выбранной профессии или вуза. Поэтому Школа 800 — это скорее школа, которая воспитывает авторов собственной жизни.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

