Александр Котюсов: "Этот год будет очень непростым для ресторанного бизнеса" Экономика

Фото: Александр Котюсов/ VK

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Рынок общественного питания в России переживает непростые времена — в 2025 году в стране закрылось 35,4 тысячи кафе, баров и ресторанов. Это на 10% больше, чем в 2024 году, сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Контур.Фокус". Затронула ли эта тенденция Нижний Новгород, и что ждет ресторанный бизнес в 2026 году? Об этом корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с главой представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Нижегородской области Александром Котюсовым.

- Александр Николаевич, какова ситуация с общепитом в Нижнем Новгороде? Наблюдается ли рост числа закрытых заведений? Если да, то в чем основная причина?

- К огромному сожалению, 2025 год был не самым удачным. Лето принесло нам много туристов, и в этот период всё было более или менее стабильно. Однако с сентября начался резкий спад. С этого времени наблюдается снижение выручки и оборота ресторанов по сравнению с 2024 годом на 25-30%. Это серьезное падение.

В прошлом году в Нижнем Новгороде закрылось достаточно много заведений. Точной статистики по количеству закрытий у меня нет, но по личным наблюдениям их действительно много больше, чем в 2024 году. Лично я знаю около 20 знаковых ресторанов, которые прекратили работу. Но на самом деле их гораздо больше. И, по всей видимости, в 2026-м эта тенденция продолжится.

Причины закрытий, на мой взгляд, связаны прежде всего с тем, что российское правительство стремилось "охладить" экономику. И в итоге добилось этого. У людей стало меньше денег, они не могут брать кредиты, не могут инвестировать в бизнес, в производство. Доходы снизились, и, как следствие, люди стали экономить, в первую очередь на развлечениях и досуге.

Кроме того, произошло резкое увеличение различных затрат. В 2025 году истек срок действия большинства договоров аренды, заключенных в 2020 году, сразу после пандемии, по минимальным ставкам. Сроки закончились, и арендодатели решили "отыграться": стоимость аренды выросла в два-три раза! Также за последние два года значительно увеличился фонд оплаты труда — примерно вдвое. К этому добавляются рост цен на продукты и услуги обслуживающих организаций. В результате расходы бизнеса резко выросли.

- Какие проблемы испытывают местные кафе и рестораны? По-вашему, условия ведения бизнеса стали сложнее?

- С точки зрения ведения бизнеса каких-то новых серьезных трудностей не возникло. Проверок, откровенно говоря, стало меньше. Но суть проблемы не в этом, а в том, о чем я говорил ранее.

В 2026 году, без сомнений, будет много закрытий. Например, декабрь, на который все возлагали надежды, не оправдал ожиданий — корпоративов почти не было.

В январе надеялись на туристов. Да, они приехали, но уже после 10-го числа выручка резко пошла вниз — буквально вертикальное падение. Ни новогодние праздники, ни корпоративы не смогли компенсировать затраты. И декабрь, и январь показали значительное сокращение оборота по сравнению с прошлым годом.

- Согласно наблюдениям экспертов и последних исследований, популярность услуг доставки блюд существенно возросла, и жители городов всё чаще отдают предпочтение заказу еды на дом через специализированные онлайн-сервисы. Представляет ли такая практика серьезную конкуренцию традиционным ресторанам и кафе?

- Конечно, если Яндекс или Самокат доставляют готовую еду и продукты из магазинов, то это для нас прямой конкурент. Что касается доставки из ресторанов, то здесь есть другая проблема: Яндекс берет очень высокий процент (30, 35, а иногда и 37%). Это серьезно "съедает" выручку и прибыль, которую мы закладываем. Для нас такие условия крайне невыгодны. Мы теряем на этом много денег. Но поскольку услуга востребована, мы вынуждены ей пользоваться.

В целом считаю, что 2026 год для ресторанного бизнеса обещает быть очень непростым.