Мелина Барави: «Езидские традиции живут в нижегородских семьях» Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области проживают езиды — один из древнейших народов Месопотамии, который на протяжении веков подвергался гонениям. Как представители этого народа оказались в Поволжье, чем живут сегодня и как сохраняют свою идентичность, журналисту НИА «Нижний Новгород» рассказала научный сотрудник кафедры истории и политики России ННГУ имени Лобачевского, «курдовед» Мелина Барави.

— Мелина, многие нижегородцы не знают, кто такие езиды, хотя в нашем регионе довольно большая община. Расскажите, кто вы?

— Езиды — древний народ Месопотамии, территории современного Ирака. Мы относимся к курдской этноконфессиональной группе и исповедуем древнюю монотеистическую религию. Она включает элементы авраамических религий — христианства, иудаизма и ислама. Наша вера передается только по рождению, принять ее извне невозможно, поэтому она остается достаточно закрытой для изучения. В быту ее часто называют езидизмом, а в научной среде чаще используют термин «шарфадин».

У нас есть свой язык — диалект курдманджи. Внутри общины его обычно называют езидским или эздеки. Мне очень хочется, чтобы следующие поколения сохранили наш язык и культуру.

Езиды — народ, исторически тесно связанный с армянами. Мы пережили общий геноцид. В России наша община развивается, а с 2021 года езиды официально признаны этнической группой. По данным переписи 2020 года, в стране проживают 26 257 езидов, из них 2103 — в Нижегородской области.

Что касается меня, то я выросла в семье, где звучали курдский, армянский и русский языки, а в школе изучала английский. Мои родители приехали в Россию из Армении в 1990-х годах. Наша культурная идентичность многослойна: мы сохраняем езидские традиции, при этом впитали наследие армянской диаспоры и живем в русской культурной среде. Всё это вместе сформировало наш уникальный код.

— Вы посвятили свои научные работы истории и современности езидского народа. Почему выбрали именно эту тему?

— Все мои достижения стали возможны благодаря поддержке семьи, особенно моего брата. Он служил в звании младшего сержанта в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, получил юридическое и строительное образование. Именно брат, в моей жизни опора, и мотивировал меня в моих профессиональных началах. Мы — пример того, что интеграция не означает потерю своих корней. Наоборот, это признак внутренней силы.

Сначала по настоянию родителей я поступила в НГЛУ имени Добролюбова. Это решение далось не просто: многие мои однокурсники окончили специализированные языковые школы, а я пришла из обычной общеобразовательной. Первые три года были очень тяжелыми, я даже задумывалась о переводе на юридический факультет. Но потом нашла репетитора по английскому языку с игровой методикой преподавания. Позже я сама использовала этот подход, когда работала в школе.

После бакалавриата осознанно выбрала магистратуру по направлению «Международные отношения», где изучала английский, турецкий и арабский языки. Окончила вуз с отличием, а магистерскую диссертацию посвятила специфике курдо-езидских отношений. Во многом меня вдохновила моя бабушка, которая передавала историю нашего народа из поколения в поколение.

Сейчас я учусь в аспирантуре ННГУ имени Лобачевского под руководством доктора исторических наук Игоря Валерьевича Рыжова. Готовлю кандидатскую диссертацию о региональных и международных аспектах курдского вопроса в современных геополитических условиях.

Особую благодарность хочу выразить моей наставнице Евгении Михайловне Рогожиной из НГЛУ. В соавторстве с ней вышла моя первая научная статья «Отношения Турции и курдов в свете региональной повестки», которая заняла первое место на международном конкурсе как лучшая научная работа 2022 года.

Фото: из личного архива Мелины Барави.

— Каким вы видите свое дальнейшее профессиональное развитие?

— Я хочу продолжить академическую карьеру как курдовед, совмещая ее с международными отношениями. Но сегодня моя главная цель связана с политикой. Я хотела бы начать профессиональный путь в Армении и внести вклад в развитие местной езидской общины — крупнейшего этнического меньшинства страны.

Кроме того, более десяти лет я посвятила сфере образования, пройдя путь от учителя до научного сотрудника. Поэтому вижу свое будущее и в науке, и в преподавании.

— С таким академическим бэкграундом почему вы решили заняться политикой?

— Для меня переход в политику стал логичным продолжением профессионального пути. Долгое время я была аполитична, но в 2017 году мое мировоззрение изменилось. Тогда я приняла участие в Десятой сессии Форума по вопросам меньшинств в Женеве под эгидой ООН. Именно там я впервые по-настоящему осознала себя «человеком мира».

На форуме я выступала по вопросам защиты прав курдов в Турции и арабских странах. Это один из наиболее уязвимых народов, который сталкивается с дискриминацией по религиозным, национальным и лингвистическим признакам. Например, в Турции в официальных документах нельзя указать национальность «курд» — только «турок». При этом исторический Курдистан занимает огромную территорию, но собственного государства у курдов нет.

Одним из самых трагических событий новейшей истории стал геноцид езидов в Ираке в 2014 году, совершенный боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ред.). Тогда тысячи женщин и детей оказались в плену. В 2016 году ООН признала эти события геноцидом. Во многом этому способствовала деятельность Нади Мурад — бывшей езидской пленницы, впоследствии ставшей международным послом по защите прав езидов.

В 2025 году я представляла Россию на Афинском форуме демократии. Сегодня, будучи членом ЛДПР, я вижу свою миссию в сфере международной политики.

Фото: из личного архива Мелины Барави.

— Вы часто бываете на исторической родине. Как, на ваш взгляд, сегодня складываются отношения между странами через призму диаспор?

— Каждый приезд в Армению — это возможность прикоснуться к своим корням. Особое значение для меня имеет посещение Лалеша — главной святыни езидов. Именно там находится крупнейшая езидская община.

Сегодня отношения России и Армении переживают непростой период: политические разногласия отражаются и на других сферах. Тем не менее наши страны по-прежнему соединяют глубокие исторические и культурные связи.

Считаю, что укреплять этот диалог важно в том числе через образование и совместные гуманитарные проекты. Именно такие инициативы создают основу для долгосрочного сотрудничества.