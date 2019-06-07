Дмитрий Барыкин: ""Весёлая коза" обозначила Нижний Новгород на театральной карте России" Культура и отдых

В Год театра в Нижний Новгород после шестилетнего перерыва вернулась "Весёлая коза" - фестиваль театральных капустников и импровизации. Среди спонсоров культурного события - председатель городской Думы, генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин. Беседуем с ним о театре, пользе фестивалей и серьезности капустников.

- Дмитрий Зотович, почему вы решили поддержать возрождение "Весёлой козы"?

- Представляете, Россия – чуть ли ни единственная страна в мире, где жанр театральной импровизации поддерживается и культивируется, а Нижний Новгород – родина фестиваля. Выходит, что за годы своего существования "Весёлая коза" обозначила Нижний Новгород на театральной карте России! Как можно утратить это? Фестиваль должен жить. Перезагрузкой события занимался председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло. Он и предложил мне еще в 2018 году помочь вернуть Нижнему Новгороду "Весёлую козу". Я дал обещание и сдержал слово. Кстати, фестиваль получил президентский грант, и это о многом говорит.

- Ваше участие заключалось в выделении городских средств?

- Нет, спонсорскую помощь я оказал именно как генеральный директор "Завода Красный Якорь" - логотип предприятия присутствует на афишах. Для компании это был первый опыт участия именно в культурном мероприятии российского масштаба.

- И вы, конечно, знаете, почему фестиваль получил такое задорное название?

- Кто же не читал Гиляровского? "Весёлой козой" называли наш нижегородский герб: красный олень с закинутыми за спину рогами и весело приподнятой передней ногой. Для бурлаков наша "коза" означала конец изнурительного пути и возможность отдохнуть. Но я скажу, что у Нижнего Новгорода с образом козы связана еще одна история – чисто канавинская.

- Вам, как депутату от канавинского округа, наверное, приятно это отметить?

- Конечно! Тем более, что большинство нижегородцев вряд ли помнят это предание. Оказывается, в старые времена случился в Канавине ночной пожар. Пока люди мирно спали, чья-то коза, обезумев от дыма, сбежала со двора, но запуталась рогами в веревке набатного колокола и подняла тревогу. С тех пор канавинцы, единственные во всей России, праздновали Масленицу дважды: обычную в положенный срок и Козью - во второе воскресенье Великого поста. Гуляли широко, веселились, устраивали торговлю угощениями и детскими игрушками, среди которых обязательно была весёлая коза в сарафане. Кстати, отмечали Козью масленицу в Канавине до 30-х годов ХХ века – исторический факт. А праздновали на площади в районе современного цирка.

- Еще одна забытая весёлая традиция. Дмитрий Зотович, а что даст участникам "Весёлая коза" в 2019 году?

- Обновленный фестиваль ориентирован на молодое поколение актеров, которые хотят совершенствовать свое сценическое мастерство, экспериментировать, развивать навыки. Помогут им в этом "старые" мастера импровизации из Москвы и Санкт-Петербурга. Их творческие лаборатории – это редкая возможность для провинциальных актеров. Знаете, современный театр очень требователен, и драматический артист должен быть универсальным, переступать рамки привычных задач. При этом участники фестиваля смогут расширить театральные связи, наладить культурный обмен. Поэтому я уверен, что молодым актерам фестиваль будет очень интересен. "Весёлая коза" соберет участников из десятков регионов России.

- С молодежью понятно. А что даст «Весёлая коза» «старым» мастерам?

- Дух наставничества, счастье быть учителем, способ обрести творческое долголетие. Думаю, в театральной среде это даже более важно, чем в промышленном производстве.

- Кажется, не все понимают, что импровизация – это не просто смешно, но и очень серьезно.

- Как говорил великий режиссер Евгений Вахтангов, актёр непременно должен быть импровизатором - это и есть талант. А талант – это очень серьезно. Поэтому не стоит относиться к "Весёлой козе", как к обычному капустнику. За смехом и слезами на сцене много работы.

- Дмитрий Зотович, нижегородцы часто обсуждают в соцсетях такой вид туризма, как театральный. Нижегородцы покупают билеты в театры Москвы или Санкт-Петербурга и уезжают на выходные. Когда поедут к нам?

Уже едут! Конечно, пока не в таких масштабах, как в обратном направлении, но это факт. И "Весёлая коза" - это наш вклад в привлекательность нижегородских театров для зрителей. Нижний Новгород – доступный и приятный город, возможность переключиться для жителей столиц. Ведь наш город угощает не только театром: у нас другой ритм жизни, красивейшие виды, речные просторы, улицы с исторической застройкой.

- И огрехи благоустройства, в том числе, перед театром оперы и балета.

- Да, это тоже факт, очень грустный. Надеюсь, за этот сезон сквер имени 1905 года приведут в порядок, и нижегородцам будет приятно прогуливаться в нем. Депутаты городской Думы взяли работы по благоустройству под особый контроль.

- Дмитрий Зотович, вы планируете посетить "Весёлую козу"?

- Да, хотел бы посмотреть на действо в воскресный вечер 16 июня, на Театральной площади. Фестиваль выплеснется на открытую площадку, и зрителем может стать каждый прогуливающийся по Большой Покровской. Планирую увидеть и завершающий гала-концерт в ТЮЗе 17 июня. Кстати, все события фестиваля открыты для зрителей, и я приглашаю всех нижегородцев присоединиться к фестивалю.

- Как считаете, Нижнему Новгороду к лицу фестивали? А то звучит мнение, что у нас слишком угрюмый и статичный город.

- Я не согласен с таким мнением. Всем, кто считает Нижний Новгород угрюмым, стоит выйти в летний теплый день из дома и постараться попасть на "Весёлую козу", чтобы научиться улыбаться. Вспомните, насколько оживился город в дни игр Чемпионата по футболу в прошлом году – танцевали улицы и площади. В прошлые выходные международный фестиваль Opus 52 превратил наш Кремль в зеленый музыкальный зал: люди сидели на кремлевских газонах и наслаждались концертом до поздней ночи. Фестиваль Botanica наполнил публикой обычно пустующий Александровский сад: мастерские, лекторий, концерт, ярмарка. Фестивали для Нижнего Новгорода – это как витамины для жизненного тонуса. Нужно, чтобы содержательных, качественно организованных городских мероприятий было как можно больше.

- Последний вопрос. Почти про фестиваль. Приходится ли импровизировать лично вам?

- Постоянно, как и всем остальным. Мы не знаем заранее жизненного сценария, не можем порепетировать, избежать ошибок и в результате сыграть безупречно. Так что жизнь и есть наша главная импровизация. Живешь – значит, импровизируешь.