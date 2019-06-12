Татьяна Скоробогатова: "Часто вопросы отпадают после подробной разъяснительной работы" Политика

Председатель Молодежного парламента при ЗС НО, член Совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области в программе "Герои Волги" рассказала о своем отношении к прошедшим праймериз "Единой России", о работе на избирательном округе №9 в Ленинском районе и о том, какую ценность для депутата имеет опыт общественной работы.

Первый вопрос, который я традиционно задаю участникам недавних праймериз "Единой России" по довыборам в нижегородскую Гордуму — как вы оцениваете полученный опыт? С какими чувствами вы прошли этот этап? Очевидно, у вас есть повод для гордости - вы победили и получили право представлять партию на избирательном округе №9 в Ленинском районе.

Формат предварительного голосования внутри партии хорош тем что открытое, и дает равные возможности заявить о себе как уже состоявшимся политикам, так и молодежи. Важно лишь то, насколько качественную программу подготовил кандидат и сумел ли он отстоять свои позиции в ходе дебатов, итоги которых, что важно, оценивают жители.

Что касается меня, я действительно постаралась подготовиться к этому событию по максимуму. До праймериз у меня состоялись более 50 встреч с избирателями.

Сколько всего было участников встреч?

Порядка 300 человек, при этом все встречи получились разноплановыми, Должна сказать, что я почувствовала поддержку с их стороны, и мне очень приятно, что в молодых политиках избиратели тоже видят потенциал.

Тем не менее, вам, вероятно, пришлось услышать и немало жалоб: традиционно Ленинский район не принято считать благополучным. Какие есть и проблемы, и над чем необходимо работать в первую очередь?

Как я уже сказала, встречи получились достаточно разноплановыми. У каждой группы жителей свои трудности: кому-то достаточно просто привезти хамлю в палисадник, где-то просят поставить установить во дворах детские площадки и лавочки. Молодежь просит отремонтировать спортивную площадку возле дома №7 на переулке Райниса, Площадка большая и действительно интересная, но, к сожалению, сейчас содержится не лучшим образом. При этом инициативная группа ребят обратилась не с требованием о помощи, как это бывает, а именно с просьбой — сами они тоже намерены принять посильное участие в ее восстановлении.

Вы пообещали им решить эту проблему?

Я работаю над ней, но давать каких-то обещаний пока, разумеется не могу. Мне вообще кажется неправильным обещать то, что я не смогу выполнить уже завтра.

В современной политике честность вообще становится главным оружием, что скорее радует. Тем не менее, вернемся к проблемам Ленинского района, участвовать в решении которых вам возможно придется: я уже говорил, что, на мой взгляд, существует определенный пул проблемных сфер, общий для всего Нижнего Новгорода — это медицина, благоустройство и ЖКХ,, особенно в части работы ДУКов. Понятно, что далеко не все вопросы решаются на муниципальном уровне, но продвигать важные местные инициативы и продавливать выделение на них бюджетных средств — это как раз то, чем должен заниматься депутат.

Соответственно, успех депутата в том числе определяется во многом его способностью входить в высокие кабинеты, где распределяются финансы. Вы обладаете таким ресурсом?

Поскольку я уже достаточно длительное время занимаюсь общественной деятельностью, у меня есть, конечно же определенный опыт взаимодействия с федеральными органами власти. Я активно работала с депутатским корпусом Госдумы, будучи помощницей Марата Сафина, и работаю с депутатами нижегородского Заксобрания сейчас как председатель Молодежного совета при ЗС НО.

Самое главное — чтобы вас узнавали.

Мне хочется быть уверенной в том, что нас, депутатов Нижнего Новгорода, будут не только узнавать, но и слышать.

Вы сейчас также входите в областной Совет по делам молодежи, сит Существует мнение, с которым я согласен, что сейчас у подростков и молодых людей, полностью поменялся вектор развития, что связано с наступлением цифровой эпохи, в которой правят интернет и гаджеты. Я также согласен с тем, что наша задача как взрослых, по-прежнему состоит в том чтобы направлять их, балансировать и стабилизировать. Что конкретно на сегодняшний день могут делать молодежные парламент и совет? Какие механизмы существуют для того, чтобы забирать детей с улиц, показывать им существующие возможности, помогать определиться с жизненными целями и мотивировать их развиваться?

Прежде всего, нужно понимать, что работа областного Совета по делам молодежи не ограничивается Нижним Новгородом — во всех районах области молодые люди одинаково нуждаются в том, чтобы им помогли найти цель в жизни. Понятно, что в большом городе возможностей больше, и проблема оттока населения из районов, очевидно будет стоять какое-то время, но мы хотим чтобы большая часть молодых людей пробовала реализовать себя в своем родном районе и помогала ему развиваться. Но для этого необходимы конкретные действия — дополнительное образование и помощь в трудоустройстве. Для того, чтобы люди не уезжали из малых городов, они должны чувствовать там свою нужность. Молодежный парламент при ЗС НО как раз и был создан для того, чтобы более активно вовлечь общественность в процесс управления муниципалитетами Мы как раз та площадка, куда жители могут прийти со своими нормотворческими инициативами, и быть уверенными в том, что их предложения не останутся без внимания депутатов.

Я помню, что по инициативе Молодежного парламент в ЗС НО прошел проект закона "Об общественном контроле", который затем был принят в 2015 году. Поскольку именно вы являетесь его главным автором, будет уместно спросить, что это за общественный контроль и зачем он нужен?

Концепцию законопроекта мы разработали еще в 2013 году, при этом действующие законодательство также обязывает нас вносить законопроекты от имени жителей Нижегородской области, а для этого необходимо собрать не менее 2200 подписей. Но мы это сделали и в итоге собрали 3500.

Что на практике этот закон дал жителям?

Этот закон позволяет любому позволяет общественный совет, который, в свою очередь имеет определенные полномочию по контролю за работой правительства — в том числе за расходованием бюджетных средств.

Вы — хороший человек с активной жизненной позицией, но, как мне кажется, вы слишком оптимистично оцениваете степень инициативности граждан. Яркий пример тому — все недовольны работой ДУКов, но очень немногие доходят до этапа создания собственного ТСЖ, которое очевидно, является более надежной формой накопления взносов за капремонт, и более прозрачной системой управления в целом. Что им мешает?

Мне кажется, одной из причин остается низкая информированность населения о реальных плюсах и минусах той или иной схемы управления. По опыту встреч с избирателями, могу сказать, что очень часто вопросы отпадают после подробной разъяснительной работы. Другой дело, что такие встречи должны проводиться регулярно — запрос в обществе на это, безусловно, есть.