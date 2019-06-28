"Всегда молодые люди готовы прийти на помощь в качестве волонтёров, вложить свои силы в общее дело", - Глеб Никитин Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с российским Днем молодежи, который отмечается в этом году 27 июня. "В самом названии этого праздника уже заложен хороший энергетический посыл. Именно молодежь всегда была в авангарде положительных перемен, выдвигала новые идеи и стремилась к большему. Молодость - время учебы и открытий, когда взгляд человека устремлен в будущее. В этот период особенно важна поддержка старших поколений и возможность найти конструктивное применение своему потенциалу.



В Нижегородской области действует Совет по делам молодежи при губернаторе. Вместе с его представителями мы обсуждаем развитие молодежной политики региона и вместе ищем интересные решения, отрабатываем порой самые неожиданные идеи. Именно такие предложения легли в основу концепции молодежного фестиваля "Высота", который пройдёт в регионе уже во второй раз. Вместе мы постарались сделать и более открытым сам День молодежи в этом году, насытить его различными событиями. Всегда молодые люди готовы прийти на помощь в качестве волонтёров, вложить свои силы в общее дело. Мне хочется поблагодарить всех, кто своим неравнодушием делает интереснее жизнь в Нижегородской области! Пусть молодость всегда живет в вашей душе!" - отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+