Нижний сегодня: главные события дня Общество

ГАЗ хочет создать в Нижнем Новгороде производство инновационного электротранспорта

Минэкономразвития РФ предварительно одобрило заявки от Нижегородской области по созданию двух новых технопарков. Один из технопарков хочет создать ГАЗ и выпускать на его территории линейку инновационного электротранспорта.

"Внедрение раздельного сбора мусора должно стать частью экологического воспитания", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с главами местного самоуправления поручил усилить работу по экологическому просвещению. Губернатор напомнил о необходимости экологического воспитания молодежи, в частности, обязательного проведения соответствующих уроков во всех школах региона

Стоимость бензина в Нижегородской области, несмотря на прогноз, не увеличилась, - УФАС

Ранее ФАС России прогнозировало рост цен на топливо. Мониторинг нижегородского УФАС по состоянию на 24 июля 2019 показал, что пока резкого повышения стоимости бензина и дизтоплава не произошло.

Мэрия рассчитывает, что НПАТ начнет получать устойчивую прибыль к 2021 году. Каковы шансы?

Мэрия рассчитывает, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" начнет получать устойчивую прибыль к 2021 году. Обоснование прибыльности транспортной компании привел глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на заседании совместной комиссии Гордумы.

Мальчиков-подростков, пропавших сутки назад в Спасском районе, нашли в Кстове

Мальчиков-подростков, пропавших сутки назад в Спасском районе, нашли в Кстове Нижегородской области. После того, как детей нашли, их повезли в следственный отдел для выяснения обстоятельств, которые привели к случившемуся.

Тело предположительно пропавшей полгода назад нижегородки нашли в овраге

Останки женщины обнаружил местный житель. Следователи полагают, что это может быть тело погибшей Елены Иевлевой. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза и проводится доследственная проверка.

Почти в 4 раза дешевле: "Центрограднн" разработает ППМ парка "Швейцария" за 1,5 млн рублей

МП "Центрограднн" ("Центр обеспечения градостроительной деятельности") разработает проект планировки и межевания территории нижегородского парка "Швейцария". При начальной стоимости контракта в 5,5 млн рублей победитель конкурса предложил цену в 4 раза дешевле.

Грибникам ограничили вход в Вадские леса Нижегородской области из-за карантина по АЧС

Россельхознадзор считает, что на территории Вадского района, где введен карантин по АЧС, ведутся неэффективные мероприятия по устранению вируса. Приняты решения установить дополнительные шлагбаумы и предупреждающие таблички на въезде в леса и запретить сбор грибов и ягод.