"Рассчитываю, что в ближайшее время руководство банка "Ассоциация" сможет разрешить создавшуюся ситуацию", - Иван Разуваев Экономика

Фото: с сайта ТПП Нижегородской области

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев прокомментировал отзыв лицензии на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация".

"Банк "Ассоциация" создан в 1990-х гг по инициативе ассоциации промышленников и предпринимателей. Это один из двух нижегородских банков, он имеет немало отделений по всей стране. Насколько мне известно, для решения возникших сложностей привлекаются дополнительные кредитные ресурсы. Вклады физических лиц в любом случае не пострадают, поскольку они застрахованы.

У банка хорошая деловая репутация. Рассчитываю, что в ближайшее время руководство сможет разрешить создавшуюся ситуацию, оно делает для этого все возможное", - отметил он.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе пояснили, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

К сотруднику банка приняты все предусмотренные законодательством меры. Банк направил соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.