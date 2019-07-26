Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [5280] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4542] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
14 января 2019 21:04  [3875] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [3829] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [3816] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
18 декабря 2018 14:27  [3664] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
20 декабря 2018 15:55  [3563] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
18 декабря 2018 11:41  [3471] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
25 октября 2018 16:37  [3409] "Поправкой в закон "О тишине" мы поддержали граждан, которые с этой идеей к нам обратились", - Ольга Щетинина
20 декабря 2018 16:50  [3322] "Дмитрий Краснов - профессиональный управленец и порядочный, принципиальный человек", - Сергей Зуденков
Последние новости рубрики Экономика
29 июля 2019 13:49  [159] "Рассчитываю, что в ближайшее время руководство банка "Ассоциация" сможет разрешить создавшуюся ситуацию", - Иван Разуваев
26 июля 2019 14:43  [357] Moody’s изменил прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный"
26 июля 2019 14:02  [342] "Стадион Нижний Новгород" получит от федерации дополнительные средства
26 июля 2019 13:49  [967] "Строительство комплекса по переработке полипропилена в Кстове позволит создать новые рабочие места в регионе", - Глеб Никитин
26 июля 2019 12:40  [261] Нижегородский пищепром в I полугодии увеличил производство на 12% - до 56,5 млрд рублей
26 июля 2019 12:08  [226] Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2% за I полугодие 2019 года
25 июля 2019 11:47  [379] Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса — в лидерах рейтинга Markswebb
24 июля 2019 19:09  [1170] ГАЗ хочет создать в Нижнем Новгороде производство инновационного электротранспорта
23 июля 2019 10:49  [586] Комплекс испытаний ракетных двигателей может появиться на месте будущего космодрома в Нижегородской области
22 июля 2019 14:48  [295] Альфа-Банк организовал выпуск АФК "Система" объемом 10 млрд рублей
Экономика

"Рассчитываю, что в ближайшее время руководство банка "Ассоциация" сможет разрешить создавшуюся ситуацию", - Иван Разуваев

29 июля 2019 13:49  [159] Экономика

Фото: с сайта ТПП Нижегородской области

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев прокомментировал отзыв лицензии на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация".

"Банк "Ассоциация" создан в 1990-х гг по инициативе ассоциации промышленников и предпринимателей. Это один из двух нижегородских банков, он имеет немало отделений по всей стране. Насколько мне известно, для решения возникших сложностей привлекаются дополнительные кредитные ресурсы. Вклады физических лиц в любом случае не пострадают, поскольку они застрахованы.

У банка хорошая деловая репутация. Рассчитываю, что в ближайшее время руководство сможет разрешить создавшуюся ситуацию, оно делает для этого все возможное", - отметил он.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе пояснили, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

К сотруднику банка приняты все предусмотренные законодательством меры. Банк направил соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ТПП
Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph