Нижний сегодня: главные события дня

Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе
Свалка токсичных отходов в Павлове была обнаружена в июле. Выяснилось, что это экологически опасные вещества и отходы производства с 2005 года. Экологический ущерб оценивается в 6,3 млн рублей.
Имущество застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег" арестовали
Ранее в отношении застройщиков - ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест" заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве ЖК "Окский берег". Сегодня стало известно, что имущество застройщиков арестовали в рамках обеспечительных мер.
"Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам, субботам и понедельникам
Ранее планировалось, что судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" будет перевозить пассажиров из Нижнего Новгорода в Городец только в выходные дни. Сейчас к выходным добавился понедельник и поездкой смогут воспользоваться туристы, которые запланировали путешествие в Городец на выходные дни с ночевкой.
Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении нижегородских ДУКов в 2019 году
Нарушения связаны с тем, что ДУКИ, собирая деньги с населения, не доводят их до ресурсоснабжающих организаций. Долг перед ресурсниками сейчас составляет порядка 1,5 млрд рублей, при том, что с начала 2019 года он снизился на 416 млн рублей.
Пассажирский автобус, где находились нижегородцы, сорвался в обрыв около Новороссийска
ДТП произошло ночью 7 августа, когда пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего автобус упал в обрыв. В результате пострадали более 40 пассажиров, в том числе двое нижегородцев.
Доследственная проверка организована по факту гибели подростка в Нижегородской области
5 августа 2019 года в дневное время около заброшенного дома в Кулебаках обнаружен погибший 15-летний мальчик. По предварительным данным, подросток скончался от асфиксии (перекрытие дыхательных путей содержимым желудка). По данному факту организована доследственая проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обострение ситуации: вспышки АЧС зарегистрированы в личных хозяйствах Дальнеконстантиновского и Перевозского районов
Если раньше сообщалось, что вирус АЧС регистрировался лишь у диких кабанов, то сейчас он выявлен у свиней в личных подсобных хозяйствах Дальнеконстантиновского и Перевозского районов. При этом, по данным на 8 августа в Дальнеконстантиновском районе очаг АЧС локализован.
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