Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

После личного приема руководителя регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе (ч. 2 ст. 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Напомним, что в июле 2019 года по информации, размещенной в СМИ, о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки, расположенной рядом с домами по ул. Вокзальной в Павлове была организована доследственная проверка.

Следствие выяснило, что хранились экологически опасные вещества и отходы производства с 2005 года. За это время причинен ущерб в размере свыше 6 млн 290 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Напомним также, что 8 июля 2019 года министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное рабочее совещание вместе с главой администрации Павловского района Алексеем Кирилловым по вопросу ликвидации свалки. Тогда сообщалось, что ведется работа по включению данной свалки в Федеральный реестр объектов накопленного экологического ущерба.