Нижний сегодня: главные события дня Общество

Вадим Власов уволен с должности министра транспорта Нижегородской области

Вадим Власов был назначен министром транспорта в декабре 2017 года. Сейчас он покинул этот пост по собственному желанию.

Семь фестивалей пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города-2019 (программа)

С программой фестивалей можно ознакомится в информационной заметке на сайте НИА "Нижний Новгород". Мероприятия стартуют в 10:00 и завершатся в 22:00. Активности будут организованы по всему городу. В том числе в Сормовском, Автозаводском парках, парке им. Пушкина, парке "Швейцария" и парке "1 мая".

Правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию изменились с 1 августа

С 1 августа 2019 года вступили в силу поправки в постановление правительства РФ, изменяющие правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию. С новыми правилами можно ознакомится в информационной заметке НИА "Нижний Новгород".

Организаторы Alfa Future People рассказали о транспортном сообщении для посетителей фестиваля

Организаторы рассказали о расписании электричек и о дополнительном бесплатном транспорте, который скоординируют с движением электропоездов.

Новый график диспансеризации утвержден в Нижегородской области

Теперь пройти обследование можно также в вечерние часы и по субботам. Помимо этого, внесено еще несколько изменений в прохождение медицинского обследования.

Аэрофлот 13 августа трижды задерживает самолет Sukhoi Superjet из Нижнего Новгорода в Москву

Самолет должен был вылететь из Нижнего Новгорода в 8:10 утра. По данным на 15:30 воздушное судно оставалось в аэропорту "Стригино". Ранее в эропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку и загорелся, из-за чего погибли 40 человек. После этого Аэрофлот несколько раз отменял рейсы с использованием данного самолета. В перечень отмененных рейсов входили и нижегородские перелеты.

Нетрезвый 14-летний мальчик утонул в котловане в Дзержинске

Тело подростка извлекли из Заревского котлована, расположенного в Дзержинске, 12 августа 2019 года. Для установления точных причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Незаконную свалку старых шин и емкостей с нефтеотходами обнаружили в Богородском районе

Выяснилось, что организатором данной свалки является НПО "Промэкология", у которого есть лицензия на переработку и утилизацию промышленных отходов IІІ-IV класса опасности. Между тем, свалка в Богородском районе организована с нарушением закона, в связи с чем компанию оштрафовали на 110 тысяч рублей и обязали устранить свалку до 1 октября 2019 года.