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Политика

"Интеллигенты идут в "Справедливую Россию"", - Татьяна Гриневич

27 сентября 2019 14:57  [74] Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Интеллигенты идут в "Справедливую Россию"", - отметила председатель нижегородского регионального отделения партии Татьяна Гриневич в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года.

"Я считаю, что у нас очень хорошие фракции в городской Думе и Законодательном собрании. Мы единственная парламентская партия, которая представляет образование и здравоохранение, и мы этим гордимся. Наши депутаты могут говорить с этих трибун о действительно важных проблемах. К сожалению ни директора школ, ни главврачи больниц не являются толстосумами (как верно сказал Владислав Атмахов), поэтому нам будет трудно победить", - добавила она.

Отвечая на вопрос модератора эксперт-клуба Андрея Вовка, как она относится к возможному переходу на выборы только по одномандатным округам, Татьяна Гриневич заявила, что это будет большой потерей для политики.

"Избираться по одномандатному округу дороже, поэтому мы понимаем, какие депутаты туда изберутся. Партийные списки дают возможность попасть в парламенты политикам, которые могут защищать интересы жителей, а не своего бизнеса", - пояснила лидер НРО партии.

Что касается отмечаемой низкой явки на выборах, она сослалась на слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который заявил о необходимости переноса выборов на второе-третье воскресенье октября или марта.

"Все мы помним, когда выборы проходили в этот период, - явка всегда была намного лучше. Сейчас у нас что происходит - всем некогда – лето: моря, огороды. Все избиратели копают картошку", - сказала Татьяна Гриневич.

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