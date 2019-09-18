"Сейчас человек с чемоданом денег может прийти и выиграть выборы", - Владислав Атмахов Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Сейчас человек с чемоданом денег может прийти и выиграть выборы", - заявил член фракции ЛДПР, председатель комитета Законодательного собрания по экологии Владислав Атмахов в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года.

"Возьмем недавние выборы в Балахне – мы работали с населением, с администрацией. Наши кандидаты делали дороги, детские сады и т.д. Но потом просто пришли люди, дали копейку и победили. В 2010-е годы кандидаты на выборах плавно перешли от подарков избирателям, что тоже нечестно, напрямую к денежным отношениям. И эти отношения продолжаются. В этом основная проблема", - сказал он.

"Сейчас, по большому счету, человек с чемоданом может сам выбирать депутатов. Причем, не важно от какой он партии. Я считаю возможное возвращение к выборам только по одномандатным округам – это беда. Мы получим толстосумов на местах. Есть нормальные толстосумы – их можно иногда даже "подоить", чтобы они на население скинулись. Но, даже они, когда соберутся вместе, разделят весь наш с нами бюджет как им надо", - добавил Владислав Атмахов.

Комментируя низкую явку на выборах в Нижегородской области, депутат отметил пассивность избирателей.

"На выборах низкая явка – следовательно в Нижнем Новгороде живется хорошо. У меня других выводов нет. Народу не интересно, поэтому он не хочет ходить на выборы, и это тоже проблема. Где живется плохо – явка высокая. Там, где побеждают оппозиционные партии, процент приходящих на участки гораздо выше. К счастью, народ в Нижегородской области живет хорошо, и лучше, чем в некоторых других районах России", - подытожил он.

Напомним, фракция ЛДПР в ЗС НО предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах.