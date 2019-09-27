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Политика

"Одного высшего образования недостаточно, чтобы стать депутатом", - Мария Самоделкина

30 сентября 2019 12:13  [20] Политика

Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Мария Самоделкина в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года поделилась ожиданиями молодежи от предстоящего избирательного цикла.

"К нам в Молодежный парламент часто приходят и говорят: "Я хочу быть депутатом". Человеку 25 лет, а что он вообще сделал для того, чтобы быть депутатом? Одного высшего образования недостаточно. Мы стараемся делать то, о чем просят жители. И сейчас мы активно выходим во дворы, общаемся с жителями. Не так давно, в мае, провели потрясающий проект по возрождению дворовых праздников. Когда мы сделали этот праздник всем двором, поняли, что проблемы есть, и пошли дальше", - отметила Самоделкина.

Мария Самоделкина напомнила, что недавно был запущен молодежный кадровый резерв – на "Команде правительства" уже более 1000 заявок.

По словам Самоделкиной, сейчас Молодежный парламент делает все для того, чтобы молодежь наконец-то осмысленно подходила к депутатству и участию в праймериз "Единой России". Также Мария Самоделкина рассказала про проект "ПолитСтартап":

"Ребята вели свою избирательную кампанию, делали проекты и общались с профессионалами, после чего понимали, будет ли жить их избирательная программа. Мое убеждение - в том, что когда молодой человек приходит и говорит, что хочет избраться, он должен сначала пройти предварительные циклы и четко понимать, с кем он будет работать и что у него за спиной. Мы делаем качественных кандидатов с осознанной позицией. У нас по стране 321 молодой депутат. Это внушительная цифра. Тренд на приход молодежь во власть есть, и мы будем дальше его развивать", - резюмировала она.

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