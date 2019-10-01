Киберспорт будут развивать в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Россия – спортивная держава" 11 октября 2019 года.

Соглашение предусматривает, что регион и федерация будут сотрудничать для развития и популяризации компьютерного спорта, в том числе в содействии в формировании и развитии молодежных киберспортивных сообществ, организации совместных мероприятий в Нижегородской области, подготовке спортивного резерва по компьютерному спорту, повышении результативности выступлений спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

"Киберспорт сегодня стремительно развивается во всем мире и, конечно, нам не хотелось бы оставаться в стороне. В Нижегородской области проводятся соревнования регионального уровня, есть сильные спортсмены. Всего около тысячи ребят регулярно участвуют в виртуальных состязаниях, но желающих гораздо больше. Уверен, что вместе с Федерацией компьютерного спорта мы могли бы добиться большего. У нас также очень сильный IT-сектор, что позволяет говорить и о разработке продукции для игровой сферы", - сказал Глеб Никитин.

"Уверен, что проведение масштабных киберспортивных соревнований на территории Нижегородской области будет способствовать развитию, структурированию и популяризации компьютерного спорта в субъекте", - добавил Дмитрий Смит.

Сам форум открылся в Нижнем Новгороде 10 октября и продлится два дня. На данный момент подписаны соглашения по развитию регби и футбола. Также планируется создать культурно-образовательный центр на нижегородской Стрелке.

Форум в Нижнем Новгороде стал восьмым по счету. Впервые прошел в Казани в 2009 году, потом в Саранске, Якутске, Чебоксарах, Ульяновске и других городах.