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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

17 октября 2019 19:10  [54] Общество

Лифт с женщиной и ребенком сорвался в Нижнем Новгороде

Молодая мама с несовершеннолетним ребенком находилась в многоэтажке по адресу: ул.К.Маркса, 47. Дом был сдан 4 года назад.

Ростехнадзор проверяет дом, где сорвался лифт с женщиной и ребенком

Сотрудники Ростехнадзора инициировали внеплановую выездную проверку в отношении организации, которая обслуживает данный лифт. Ранее нижегородка пожаловалась на то, что "начал падать лифт". В этот момент она находилась в кабине с ребенком.

Нижегородская школа, где возникла вспышка кишечной инфекции, возобновит работу 21 октября

Вспышка заболевания произошла 13 октября, в связи с чем школу закрыли на карантин. По данным на 13 октября зарегистрировано 26 заболевших детей, из них четыре ребенка госпитализированы. После того, как станут известны результаты проверки причин заболевания, Роспотребнадзор определит виновных и предпримет меры наказания в отношении этих лиц.

Ведущим нижегородским спортсменам хотят увеличить выплаты за победу в соревнованиях

Речь идет спортсменах, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. За это им предлагается увеличить выплаты примерно в 3-5 раз.

Нижегородским школам для желаемого уровня безопасности не хватает 300 млн рублей

Депутаты Гордумы хотят обратиться к мэру города Владимиру Панову с просьбой увеличить финансирование обеспечения безопасности школ, поскольку разрыв между желаемым уровнем безопасности в школах и реальным - примерно 300 млн рублей.

Директор нижегородского "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин внезапно ушел на больничный

В начале этой недели стало известно, что работник пищеблока нижегородской школы №47 является носителем дизентерии. Таковы предварительные итоги расследования, инициированного Роспотребнадзором. В школе, организатором питания которой является "ЕЦМЗ", объявлен карантин. Заболели 26 детей.

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