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Политика

Глеб Никитин предложил пересмотреть подход к предоставлению проектно-сметной документации

01 ноября 2019 18:34  [64] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провёл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко 1 ноября 2019 года. В ходе заседания обсуждались вопросы межбюджетных отношений между федеральным центром и регионами.

Глеб Никитин предложил пересмотреть подход к предоставлению проектно-сметной документации для включения объектов в федеральные программы и проекты. Как отметил губернатор, сейчас нередко регионы сталкиваются с нехваткой средств на разработку документов, что негативно сказывается на планировании.

"Регион может потратить крупную сумму на разработку проектно-сметной документации, но в случае отрицательного решения проект может просто лечь на полку и потерять актуальность", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 30 августа 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Астрахани провел совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги. На совещании Глеб Никитин предложил отменить требование о предоставление объектов-аналогов при реализации федеральных проектов и проводить согласования только в министерстве строительства РФ. Также Глеб Никитин предложил предусмотреть в качестве мероприятий нацпроекта "Экология" возможность строительства и реконструкции не только очистных сооружений, но и коллекторов.

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