Нижний сегодня: главные события дня Общество

Движение транспорта по Канавинскому мосту в Нижнем Новгороде временно ограничат 7 ноября

Помимо Канавинского моста, движение также ограничат по прилегающим к переправе дорогам.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Нижний Новгород" в собственность региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что передача стадиона в региональную собственность позволит упростить использование арены в интересах нижегородцев.

Трещины обнаружены в стене здания дзержинской школы 6 ноября; детей пришлось эвакуировать

Трещины образовались как снаружи, так и внутри помещений здания. Из-за ЧП пришлось прервать учебный процесс, а детей вывести из школы и освободить от сегодняшних занятий.

Трещина образовалась в стене дома в центре Нижнего Новгорода

5 ноября, в диспетчерскую службу поступило сообщении об образовании трещины в одной из квартир дома №14 по ул. Ошарской. На место выехали спасатели. Они осмотрели трещины и определили, что угрозы обрушения здания нет. Эвакуации и расселения не требуется

"Трещины есть во всех домах", - представитель ТСЖ о повреждении стены дома на Ошарской

ТСЖ "Ошара" является ответственным за функционирование дома №14 по ул. Ошарской в центре Нижнего Новгорода, в стене которого образовалась трещина. Изначально собеседник сказала корреспонденту НИА "Нижний Новгород", что "трещины есть во всех домах" и представители ТСЖ, ответственные за функционирование поврежденного дома, не станут общаться со СМИ, поскольку "сегодня рабочий день уже закончился". Завтра утром представители также не станут обсуждать эту тему, так как "журналисты не являются специалистами в данном вопросе".

Елена Корнева назначена и.о. гендиректора "ЕЦМЗ" Нижнего Новгорода

Елена Корнева назначена исполняющей обязанности генерального директора МП "Единый центр муниципального заказа" Нижнего Новгорода. Экс-директор центра Владимир Жмакин уволен 31 октября после продолжительного больничного. До этого в одной из городских школ, где "ЕЦМЗ" является организатором питания, произошла массовая вспышка острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей.

Семь комитетов ЗС НО рекомендовали принять в I чтении бюджет региона на 2020 год

Депутаты комитетов обсудили прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период и проект главного финансового документа региона по предмету ведения каждого комитета. Бюджет на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты задали вопросы и выдвинули ряд предложений.