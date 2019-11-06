Движение транспорта по Канавинскому мосту в Нижнем Новгороде временно ограничат 7 ноября Политика

Движение транспорта по пл.Благовещенской в Нижнем Новгороде временно ограничат 7 ноября 2019 года. Как сообщили в департаменте транспорта, это связано с проведением шествия с 10:30 до 11:20.

По информации департамента, в этот же день с 11:00 до 12:00 будет временно прекращено движение транспорта по Похвалинскому съезду (на участке от улицы Малой Покровской до Канавинского моста), Канавинскому мосту, улице Советской (на участке от дома 14 до Канавинского моста). Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.