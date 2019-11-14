"Главы муниципалитетов, которые не дорабатывают, должны нести персональную ответственность", - Станислав Прокопович Политика

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович прокомментировал поручение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по оценке итогов исполнения национальных проектов в 2019 году.



"Главы муниципалитетов, которые не дорабатывают, должны нести персональную ответственность. Это очень важное и своевременное поручение. Думаю, что оно придаст серьезный импульс в реализации национальных проектов на местах, ведь нацпроекты – это не абстрактные направления или какие-то идеи, придуманные где-то далеко, это наказы наших избирателей. И в этой связи главы муниципалитетов действительно должны нести персональную ответственность. И те руководители, которые в этом направлении не дорабатывают, в том числе должны отвечать своей должностью. Потому что реализация национальных проектов является важнейшим направлением для каждого региона и страны", - считает он.