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Политика

"Главы муниципалитетов, которые не дорабатывают, должны нести персональную ответственность", - Станислав Прокопович

20 ноября 2019 16:06  [75] Политика

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович прокомментировал поручение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по оценке итогов исполнения национальных проектов в 2019 году.

"Главы муниципалитетов, которые не дорабатывают, должны нести персональную ответственность. Это очень важное и своевременное поручение. Думаю, что оно придаст серьезный импульс в реализации национальных проектов на местах, ведь нацпроекты – это не абстрактные направления или какие-то идеи, придуманные где-то далеко, это наказы наших избирателей. И в этой связи главы муниципалитетов действительно должны нести персональную ответственность. И те руководители, которые в этом направлении не дорабатывают, в том числе должны отвечать своей должностью. Потому что реализация национальных проектов является важнейшим направлением для каждого региона и страны", - считает он.

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