Сотрудники ГАЗа, привлекая внимание к санкциям США, отправились автопробегом в Германию Бизнес

Фото: Профсоюз ГАЗа

Сотрудники Горьковского автозавода отправились автопробегом в Германию: таким образом они хотят привлечь внимание международной общественности к проблеме негативного влияния санкциий США в отношении заводов ГАЗа. Об этом сообщает рабочий совет Горьковского автозавода.

Команда работников ГАЗа проедет свыше 4 тысяч километров на автомобилях "ГАЗель NEXT" через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию. Пробег финиширует в немецком городе Дюрен, где с 9 по 11 декабря будет проходить заседание автомобильного комитета Глобального рабочего союза IndustriAll. На заседании председатель профсоюзного комитета ГАЗа Сергей Солодов обсудит с представителями автомобильных профсоюзов разных стран проблему влияния санкций на автомобильную и смежные отрасли.

ГАЗ попал под американские санкции в апреле 2018 года. За этот период Минфин США объявлял ряд отсрочек по вступлению санкций в силу, очередная отсрочка перенесена на 31 марта 2020 года.

"Рабочие ГАЗа считают сложившуюся ситуацию тупиковой", - говорится в сообщении.

"Из-за несправедливого и необоснованного решения включить ГАЗ в санкционный список у наших заводов нет перспектив. Мы не можем развиваться, у нас остановлены многие международные проекты, возникают серьезные финансовые трудности", - сказал председатель профсоюзного комитета ГАЗа Сергей Солодов.

Напомним, что руководство ГАЗа рассматривало возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами и санкциями США.

Из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

Однако планировалось, что при стабилизации ситуации на рынке четырехдневную рабочую неделю компания вводить не будет и предприятия Группы ГАЗ продолжат работать в режиме полной рабочей недели.

Позже завод отказался от четырехдневки, поскольку предприятия Группы ГАЗ в рамках госзаказа осуществляют поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи и загружены заказами.