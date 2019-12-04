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Политика

"Дополнительные средства из федерального бюджета я бы потратил на развитие", - Павел Солодкий

05 декабря 2019 14:37  [2] Политика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал получение регионом дополнительных федеральных средств за эффективную работу губернатора и правительства в размере 1,1 млрд рублей.

"Сегодня в Нижегородской области уделяется большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства, и это приносит свои результаты. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" региону предстоит сделать серьёзный рывок, и важно, что реализацию нацпроекта губернатор держит под личным контролем. Дополнительные средства в виде дотаций я бы потратил на развитие. Бюджет области в основном социально ориентированный, много денег выделяется на различного рода субсидии, поддержки, и это очень правильно и важно. Но каждый рубль, вложенный в новые проекты — это новые рабочие места, налоги. Поэтому такое вложение имело бы мультипликативный эффект, от миллиарда мы бы получили в разы больше", - считает он.

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