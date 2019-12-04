Нижний сегодня: главные события дня Общество

ОНФ обратится в правительство из-за срыва сроков благоустройства в Нижнем Новгороде

ОНФ обратится в правительство после рейда по Гребному Каналу 5 декабря. Работы по благоустройству в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" должны были на Гребном канале завершиться еще в октябре 2019 года, но этого до сих пор не произошло. Общественники выразили обеспокоенность.

Глеб Никитин принял участие в открытии музея истории елочных игрушек в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие музея истории елочных игрушек на фабрике стеклянных елочных украшений "Ариель". Участие в церемонии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Экспозиция музея включает документальный материал о развитии нижегородской елочной игрушки. На выставке представлены образцы нижегородских елочных украшений с 1930-х годов и до настоящего времени.

Четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Происшествие произошло в доме на ул.Новой в Нижегородском районе. Там пострадали трое взрослых и один ребенок. Двоих человек пришлось госпитализировать. Специалисты проверили газовое оборудование и назвали одной из причин отравления угарный газ.

Средний бюджет нижегородца в новогодние каникулы один из самых скромных в РФ - 16 тысяч рублей

Средний бюджет новогодних каникул в России за год вырос в среднем на 5% и составляет около 18 тысяч рублей на человека. При этом на фоне среднестатистического россиянина жители Нижегородской области выглядят скромно. На вопрос "Какую сумму вы планируете потратить на 1 человека (без учета расходов на подарки) за 8 дней нового года без учета расходов на подарки?", нижегородцы привели в пример цифру, равную 16 тысячам рублей.

Нижегородский облбюджет скорректируют за счет экономии на торгах и поступлений из федерального бюджета

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2019 год. Поправки связаны, в том числе, с экономией в результате проведения конкурсных процедур, а также с корректировкой объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета. При принятии поправок доходы и расходы областного бюджета будут уменьшены на 52,9 млн рублей - до 177,7 млрд рублей и 189,1 млн рублей соответственно.

Нижегородских экс-депутатов Глушковых экстрадировали в Россию

Владимир Глушков являлся депутатом Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области, его брат Александр Глушков - депутатом Законодательного собрания региона. Братья Глушковы обвиняются в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве. В последнее время они скрывались от следствия на территории Грузии.

Завершен ремонт участков трассы "Нижний Новгород – Киров": итоги БКАД-2019

В Нижегородской области полностью завершена приемка отремонтированных участков трассы "Нижний Новгород – Киров". На трассе отремонтировано семь участков общей протяженностью 24 км. Сейчас специалисты наблюдают за состоянием асфальтового покрытия в зимних условиях.

Нижегородский "ЕЦМЗ" переименуют

Нижегородский "ЕЦМЗ" переименуют в целях совершенствования деятельности муниципального предприятия. Соответствующее постановление о переименовании было подписано еще 11 сентября 2019 года, но в связи с отсутствием генерального директора на предприятии с 25 сентября осуществить процесс переименования, внести изменения в уставные документы и сведения в налоговые органы не представлялось возможным, пояснили в мэрии.