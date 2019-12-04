Нижегородский "ЕЦМЗ" переименуют Политика

Фото: с сайта МП "ЕЦМЗ"

Нижегородский "ЕЦМЗ" переименуют в целях совершенствования деятельности муниципального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрация города.

Соответствующее постановление о переименовании было подписано еще 11 сентября 2019 года, но в связи с отсутствием генерального директора на предприятии с 25 сентября осуществить процесс переименования, внести изменения в уставные документы и сведения в налоговые органы не представлялось возможным, пояснили в мэрии.



Напомним, с 21 ноября генеральным директором МП "Единый центр муниципального заказа" (МП "ЕЦМЗ") была назначена Ирина Тарасова. Экс-директор "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин был уволен в конце октября, до этого находился на больничном.

В ноябре суд оштрафовал "ЕЦМЗ" на 400 тысяч рублей за нарушение условий хранения продуктов.

В середине октября в школе №47 (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.