"В вашей работе особенно важны точность и ответственность", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников органов ЗАГС профессиональным праздником.



"В этом году исполняется 102 года со дня образования органов записи актов гражданского состояния России. За этот век был пройден большой путь, сложились свои традиции, связанные с торжественными моментами в жизни каждого человека. Фотографии церемоний, проводимых органами ЗАГС, есть в подавляющем большинстве семейных архивов. Люди идут туда с особым настроением и ожиданием праздника. Мне хочется поблагодарить всех, кто создает в такие моменты торжественную атмосферу, относится к своему делу с неравнодушием и вниманием!



В вашей работе особенно важны точность и ответственность. Здесь выдаются и хранятся важнейшие документы. В настоящее время архивный фонд главного управления ЗАГС Нижегородской области входит в десятку крупнейших архивов записей актов гражданского состояния России и содержит 14 миллионов записей. Каждый год архив пополняется тысячами новых записей.



Органы ЗАГС Нижегородской области одними из первых в нашем регионе включились в процесс формирования "электронного правительства". Электронные услуги оказываются по всем видам актов гражданского состояния. Уверен, что в дальнейшем взаимодействие граждан с органами ЗАГС станет еще более комфортным!" – отмечается в поздравлении.