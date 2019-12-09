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Политика

"Каждый гражданин может в полной мере реализовать свои права, гарантированные Конституцией", - Евгений Лебедев

12 декабря 2019 09:15  [57] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем Конституции.

"Конституция - это главный закон государства. Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, она укрепила единство страны, запустила позитивные процессы в обществе. В ней прописаны все права и обязанности граждан. Без знания этих законов, их правильного применения и выполнения невозможно создание современного демократического общества, к которому мы все стремимся. Ведь это - залог устойчивого развития, роста благосостояния населения, укрепления национальной безопасности.

Мы все трудимся на благо Родины, стремимся жить в соответствии с законами и уверены в том, что каждый гражданин может в полной мере реализовать свои права, гарантированные Конституцией. Наша задача - сделать Россию сильной державой для достойной жизни последующих поколений, чтобы каждый с гордостью мог сказать: "Я – гражданин Российской Федерации!" - говорится в поздравлении.

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