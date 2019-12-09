"Переход на мажоритарную систему укрепит думу Нижнего Новгорода", – Шамиль Аляутдинов Политика

Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Шамиль Аляутдинов прокомментировал инициативу о переходе на мажоритарную систему формирования городской Думы Нижнего Новгорода.

"Самое важное в этой инициативе – то, что она исходит от жителей. Люди заинтересованы в более сильной, более эффективной городской Думе и более тесной связке со своим избранным депутатом. Поэтому коллеги Законодательного собрания Нижегородской области вовремя поставили в вопрос о выборах депутатов в городскую думу только по одномандатным округам", - сказал Шамиль Аляутдинов.

"Политическая жизнь не стоит на месте, и сейчас наступает время идти на выборы с открытым лицом, ведь депутата, который работает на округе, избиратели знают лично. Каждый кандидат в депутаты должен пройти горнило предвыборной борьбы. Теперь кандидат не сможет спрятаться за партию, переложить на нее ответственность или сослаться на слабое знание вверенной территории. При этом новая система формирования Думы станет отличным стимулом для депутатов-одномандатников, которые заинтересованы показать свою работу и еще раз пойти на выборы", - добавил он.

"Поэтому я уверен, что переход на мажоритарную избирательную систему укрепит городскую Думу, а ее эффективность по решению вопросов местного значения возрастет",- подытожил депутат.

Напомним, сегодня постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению одобрила проект Закона нижегородской области о переходе на мажоритарную избирательную систему. Данный вопрос будет рассмотрен на собрании фракции "Единой России" 17 декабря и внесен в повестку заседания городской Думы 18 декабря.

Изменения в законопроект подразумевают состав Думы из 35 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.

Действие данного законопроекта будет распространяться на избирателей - жителей Нижнего Новгорода, кандидатов и избирательные объединения.