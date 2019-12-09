Последние новости рубрики Политика
16 декабря 2019 15:04  [17] Суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу нижегородской администрации по выбору организатора питания в школах
16 декабря 2019 14:49  [399] "Сегодня мы видим запрос избирателей на персональную ответственность депутатов", – Станислав Прокопович
16 декабря 2019 14:41  [67] "Переход на мажоритарную систему укрепит думу Нижнего Новгорода", – Шамиль Аляутдинов
16 декабря 2019 14:35  [88] Глеб Никитин избран главой наблюдательного совета ННГУ им.Лобачевского
16 декабря 2019 14:23  [73] "Народный избранник обязан отвечать за результаты своего труда", – Ольга Балакина
16 декабря 2019 14:08  [146] Число депутатов нижегородской Думы сократят с 47 до 35
16 декабря 2019 11:08  [244] Леонид Самухин покинул пост замглавы Нижнего Новгорода по строительству и капремонту
12 декабря 2019 17:08  [1522] ЗС НО зарегистрировало законопроект о прямых выборах мэров
12 декабря 2019 16:31  [487] Владислав Сивый: "30-летие ЛДПР - показатель реальной работы в политическом пространстве России"
12 декабря 2019 10:23  [460] "Народ сам закрепил в главном документе государства принципы суверенитета, демократии, прав и свобод человека", - Дмитрий Барыкин
Политика

"Переход на мажоритарную систему укрепит думу Нижнего Новгорода", – Шамиль Аляутдинов

16 декабря 2019 14:41  [67] Политика

Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Шамиль Аляутдинов прокомментировал инициативу о переходе на мажоритарную систему формирования городской Думы Нижнего Новгорода.

"Самое важное в этой инициативе – то, что она исходит от жителей. Люди заинтересованы в более сильной, более эффективной городской Думе и более тесной связке со своим избранным депутатом. Поэтому коллеги Законодательного собрания Нижегородской области вовремя поставили в вопрос о выборах депутатов в городскую думу только по одномандатным округам", - сказал Шамиль Аляутдинов.

"Политическая жизнь не стоит на месте, и сейчас наступает время идти на выборы с открытым лицом, ведь депутата, который работает на округе, избиратели знают лично. Каждый кандидат в депутаты должен пройти горнило предвыборной борьбы. Теперь кандидат не сможет спрятаться за партию, переложить на нее ответственность или сослаться на слабое знание вверенной территории. При этом новая система формирования Думы станет отличным стимулом для депутатов-одномандатников, которые заинтересованы показать свою работу и еще раз пойти на выборы", - добавил он.

"Поэтому я уверен, что переход на мажоритарную избирательную систему укрепит городскую Думу, а ее эффективность по решению вопросов местного значения возрастет",- подытожил депутат.

Напомним, сегодня постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению одобрила проект Закона нижегородской области о переходе на мажоритарную избирательную систему. Данный вопрос будет рассмотрен на собрании фракции "Единой России" 17 декабря и внесен в повестку заседания городской Думы 18 декабря.

Изменения в законопроект подразумевают состав Думы из 35 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.

Действие данного законопроекта будет распространяться на избирателей - жителей Нижнего Новгорода, кандидатов и избирательные объединения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph