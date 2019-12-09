"Сегодня мы видим запрос избирателей на персональную ответственность депутатов", – Станислав Прокопович Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Член постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению Станислав Прокопович прокомментировал проект закона Нижегородской области о переходе на мажоритарную избирательную систему.

"Я считаю, что предложение о переходе от смешанной системы выборов депутатов городской думы Нижнего Новгорода к выборам по одномандатным избирательным округам своевременное. Как показывает практика, избиратели голосуют не за лозунги, а за конкретного человека, с которого потом можно спросить, вот что самое главное", - считает депутат.

"Жители города голосуют за человека, которого они знают в лицо, а не видят исключительно на трибуне или по телевизору, который ведет с ними диалог на равных. За человека, который ходит по дворам, который выявляет конкретные проблемы и обозначает пути их решения, с которого избиратели потом могут спросить. Я бы сказал, что это запрос времени, запрос избирателей на персональную ответственность депутатов. Запрос на то, чтобы они напрямую общались со своим депутатом, которому они делегировали полномочия по защите их интересов", - подытожил Станислав Прокопович.

Данный вопрос будет рассмотрен на собрании фракции "Единая Россия" 17 декабря и внесен в повестку заседания городской Думы 18 декабря.

Изменения в законопроект подразумевают состав Думы из 35 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.

Действие данного законопроекта будет распространяться на избирателей - жителей Нижнего Новгорода, кандидатов и избирательные объединения.