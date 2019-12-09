"Люди голосуют не за партию, а за человека", - Николай Сатаев Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев прокомментировал законопроект о переходе выборов Гордумы от смешанной избирательной системы к выборам по одномандатным округам.

"Нижегородцы, выступившие с инициативой о выборах депутатов городской Думы по одномандатным округам, правы и будут поддержаны. Я избирался депутатом городской думы по партийным спискам от партии КПРФ и вел предвыборную кампанию сразу на четырех округах – на трех в Московском районе и на одном в Канавинском районе, встречался с большим количеством жителей и хочу сказать, что это было достаточно сложно", - сказал Николай Сатаев.

"На самом деле, люди голосуют не за партию, а за того человека, которого они выбирают. Одномандатники наиболее тесно контактируют со своими избирателями. Хотя и среди них есть такие, которые пропадают, не встречаются с жителями, и люди даже не знают, кто у них депутат на округе. Я считаю, что должна работать и система отзыва депутата, если он не исполняет те или иные наказы избирателей. А по партийным спискам система отзыва более сложная, чем по одномандатным округам. Поэтому на сегодняшний день предложение об избрании депутатов городской Думы по мажоритарной системе во многом обоснованно и выгодно жителям, партиям, городским территориям", - считает заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода.

"В дальнейшем, надеюсь, такой подход избирательной системы будет распространен и на Законодательном собрании Нижегородской области", - подытожил он.

Напомним, сегодня постоянная комиссия городской думы по местному самоуправлению поддержала предложение о внесении изменений в статью 2 закона Нижегородской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород". Данный вопрос внесен в повестку заседания Думы 18 декабря.