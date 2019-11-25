Суд оштрафовал нижегородский "ЕЦМЗ" за нарушение условий хранения продуктов Бизнес

Фото: с сайта МП "ЕЦМЗ"

Суд оштрафовал нижегородский "ЕЦМЗ" за нарушение условий хранения продуктов. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 26 ноября 2019 года, ранее совместно с прокуратурой Нижнего Новгорода была проведена проверка МП "Единый центр муниципального заказа" ("ЕЦМЗ").

В ходе проверки было установлены следующие нарушения:

-хранение продукции животного происхождения осуществляется с нарушением условий хранения (температурного режима), без маркировки, без указания сроков годности, без документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов.

-отсутствие контроля продовольственного сырья, используемого при производстве пищевой продукции.

-хранение молочной продукции с истекшим сроком годности, без товаросопроводительных документов.

При исследовании мяса говядины в продукции выявлено несоответствие по микробиологическим показаниям, а именно: обнаружены БГКП (колиформы) и превышение количества микроорганизмов в продуктах (КМАФАнМ).

Вышеуказанные факты явились основанием для привлечения к административной ответственности МП "ЕЦМЗ" по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ на общую сумму 1,2 млн рублей.

"ЕЦМЗ" обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлениями о признании незаконными постановлений управления Россельхознадзора.

Арбитражный суд заявленные требования "ЕЦМЗ" удовлетворил частично и снизил размер штрафа до 400 тысяч рублей.

Напомним, "ЕЦМЗ" также оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за острой кишечной инфекции в школе №47 Советского района. В середине октября в школе произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

"ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении предыдущего гендиректора "ЕЦМЗ" Владимира Жмакина 31 октября этого года. Перед увольнением Жмакин находился на больничном. Сейчас предприятием руководит Ирина Тарасова.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.