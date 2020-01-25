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Происшествия

Водителю маршрутки, у которого при движении из салона выпал пенсионер, грозит до двух лет

31 января 2020 14:10  [119] Происшествия
Водителю маршрутки, у которого при движении из салона выпал пенсионер, грозит до двух лет

Водителю маршрутки, у которого при движении из салона выпал пенсионер, грозит до двух лет

Фото: НИА Нижний Новгород

Водителю маршрутки, у которого при движении в Нижегородской области из салона выпал пенсионер, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следователи полагают, что 16 октября 2019 года 46-летний водитель, управляя пассажирским автобусом ПАЗ, начал движение с открытыми дверьми им автобуса.

В результате из салона выпал 77-летний пассажир. Пожилой мужчина пр и падении сломал шейку бедра, что является тяжким вредом здоровью.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам нарушения дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы до двух лет.

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