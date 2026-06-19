Обойщик-набивщик внезапно умер на рабочем месте в Нижнем Новгороде Происшествия

Обойщик-набивщик ООО «Нижегородмебель и К» почувствовал недомогание и скончался на рабочем месте 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Трагедия произошла примерно в 10:20 в поселке Садовский Кстовского района. В сборочном участке цеха 46-летний работник пожаловался мастеру на ухудшение самочувствия. Они прошли в отдельную комнату, где сотрудник внезапно потерял сознание. Руководитель производства вызвал скорую помощь, которая по прибытии констатировала смерть мужчины.

Отмечается, что работодатель не предоставил ведомству извещение о несчастном случае в установленный законом срок. Государственной инспекцией труда организовано расследование, специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.

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