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Грузовик без номеров устроил свалку в нижегородском лесу и попал на видео

18 июня 2026 18:17 Происшествия
Грузовик без номеров устроил свалку в нижегородском лесу и попал на видео

Фото: пресс-служба Минлесхоза Нижегородской области

Фотоловушка зафиксировала незаконный сброс отходов на территории лесного фонда в Балахнинском округе. Об этом сообщила пресс-служба минлесхоза Нижегородской области.

Камеры были установлены в месте несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в местном лесничестве. В объектив попали двое мужчин, прибывших на грузовом автомобиле. Перед выгрузкой они сняли государственные регистрационные номера, после чего сбросили мусор прямо в лесу.

Благодаря своевременной установке фотоловушек действия правонарушителей зафиксированы полностью, включая момент снятия и установки госномеров, — заявили в министерстве.

В МВД направлен запрос для установления личности владельца грузовика. Проводится административное расследование. Виновникам грозит административная или уголовная ответственность, а также обязанность компенсировать причиненный природе ущерб.

Уточняется, что с начала лета лесной охраной возбуждено четыре административных дела за сброс в лесу мусора, привезенного с помощью автомобилей. Помимо взыскания ущерба, нарушители должны выплатить штраф в размере от 40 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородская АТИ вдвое увеличила сборы штрафов за счет комплексов фотофиксации.

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Теги:
Балахнинский район Минлесхоз Мусор
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