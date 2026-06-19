Пожилая нижегородка лишилась почти 5 млн рублей из-за «перерасчета пенсии» Происшествия

80-летняя жительница Бора стала жертвой мошенников и лишилась практически пяти миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, в конце апреля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Борского губернского колледжа. Он сообщил о положенном ей перерасчете пенсии. Позже к разговору присоединились псевдо-правоохранители и «представители ЦБ».

Пенсионерку убедили, что с ее банковской карты были якобы переведены 600 тысяч рублей на счет иностранца. Звонившие заявили, что ей грозит обвинение в пособничестве другому государству, и предложили свою «помощь».

Следуя инструкциям, женщина отправилась в банк и сняла все свои сбережения — 4 615 000 рублей. Деньги она упаковала и передала их неизвестному курьеру в назначенном месте якобы для обеспечения сохранности накоплений.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению, которым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что банки и операторов связи обязали возмещать ущерб жертвам мошенников.