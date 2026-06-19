Уплывшего на плоту нижегородца нашли мертвым спустя три дня поисков Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Пропавший без вести мужчина, которого не могли найти в течение трех суток, обнаружен мертвым в Нижегородской области. Об этом представители поисково-спасательного отряда «Рысь» сообщили в социальных сетях.

Трагедия произошла в деревне Палаустное в Варнавинском округе. 30-летний мужчина уплыл на плоту 15 июня, с тех пор на связь с близкими он не выходил. О его гибели стало известно 18 июня.

Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшего! — написали волонтеры.

Ранее мы сообщали о том, что 163 человека пропали в Нижегородской области за месяц.