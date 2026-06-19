Нижегородская полиция заинтересовалась кражей медных икон со скитов староверов

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного хищения медных икон на территории скитов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
При этом в ОМВД России «Семеновский» официальных заявлений от граждан или организаций по этому поводу не поступало.
Напомним, неизвестные похитили медные иконки, которые верующие установили в память о пяти святых старцах на территории скитов — уединннных поселений монахов.
Отмечается, что сами образы не представляли значительной материальной ценности. Однако для прихожан они имели особый смысл, являясь частью религиозной традиции и памятным знаком.
Верующие заявили о намерении восстановить утраченное и установить на прежнем месте новые иконки.
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