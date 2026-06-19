Нижегородская полиция заинтересовалась кражей медных икон со скитов староверов Происшествия

Фото: «Кержаки Староверы»/ ВКонтакте

Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного хищения медных икон на территории скитов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

При этом в ОМВД России «Семеновский» официальных заявлений от граждан или организаций по этому поводу не поступало.

Напомним, неизвестные похитили медные иконки, которые верующие установили в память о пяти святых старцах на территории скитов — уединннных поселений монахов.

Отмечается, что сами образы не представляли значительной материальной ценности. Однако для прихожан они имели особый смысл, являясь частью религиозной традиции и памятным знаком.

Верующие заявили о намерении восстановить утраченное и установить на прежнем месте новые иконки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде самоуверенный курильщик атаковал камеру в подземном переходе.