Эксклюзив
Почему мошенникам легче обмануть пожилых
Эксклюзив
Бриллианты нашли в паркете управления ФСБ
Штрафы за продажу вейпов будут достигать 1 млн рублей
Операторов БПЛА начнут готовить в парке «Швейцария»
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 июня 2026 18:42
Нижегородка пойдет под суд за участие в религиозной экстремистской организации
19 июня 2026 18:12
Нижегородскому мажору Корнилову ужесточили меру пресечения по делу о ДТП
19 июня 2026 16:06
Четырех женщин и мужчину осудили за организацию казино в Нижнем Новгороде
19 июня 2026 15:18
Конфискованную у нижегородца иномарку вернули в собственность Минобороны
19 июня 2026 15:04
ДТП с бетономешалкой парализовало движение на Мызинском мосту 19 июня
19 июня 2026 13:07
СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца
19 июня 2026 12:10
Полиция нашла вандала, повредившего камеру в подземке у Московского вокзала
19 июня 2026 10:37
Семь питбайков эвакуировали с пешеходного перехода в Нижнем Новгороде
18 июня 2026 19:00
Пожилая нижегородка лишилась почти 5 млн рублей из-за «перерасчета пенсии»
18 июня 2026 18:36
Разлив канализации в Богородске обернулся штрафом в 400 000 рублей
Происшествия

Разлив канализации в Богородске обернулся штрафом в 400 000 рублей

18 июня 2026 18:36 Происшествия
Разлив канализации в Богородске обернулся штрафом в 400 000 рублей

Арбитражный суд поддержал требования Росприроднадзора о взыскании ущерба с МУП «Управление водоканализационного хозяйства» в размере более 400 тысяч рублей за вред, причиненный почвам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прошлом году в управление неоднократно поступали жалобы о разливе сточных вод около деревни Песочное в Богородске. Выездные обследования подтвердили факты нарушения природоохранных требований.

Выяснилось, что причиной происходящего стал прорыв канализационного коллектора. За его содержание несет ответственность МУП «УВКХ».

Предприятие привлекли к административной ответственности. Специалисты Росприроднадзора также рассчитали размер вреда, причиненного почве как компоненту окружающей среды. Добровольно возместить ущерб организация отказалась, после чего ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области хотят ликвидировать четыре экологически опасных объекта.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск Росприроднадзор Штраф
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2026 13:46
«Ситиматик» прокомментировал крупный пожар на мусорной станции на Бору
10 июня 2026 19:00
Нижегородскую компанию обязали устранить свалку отходов переработанных яблок
05 июня 2026 19:28
Нижегородца на «ГАЗели» оштрафовали на 40 000 рублей за выброс мусора
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных