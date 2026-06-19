Разлив канализации в Богородске обернулся штрафом в 400 000 рублей Происшествия

Арбитражный суд поддержал требования Росприроднадзора о взыскании ущерба с МУП «Управление водоканализационного хозяйства» в размере более 400 тысяч рублей за вред, причиненный почвам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прошлом году в управление неоднократно поступали жалобы о разливе сточных вод около деревни Песочное в Богородске. Выездные обследования подтвердили факты нарушения природоохранных требований.

Выяснилось, что причиной происходящего стал прорыв канализационного коллектора. За его содержание несет ответственность МУП «УВКХ».

Предприятие привлекли к административной ответственности. Специалисты Росприроднадзора также рассчитали размер вреда, причиненного почве как компоненту окружающей среды. Добровольно возместить ущерб организация отказалась, после чего ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области хотят ликвидировать четыре экологически опасных объекта.