"Расширение мер поддержки семьи позволит родителям чувствовать себя более уверенно", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Поправки разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

"Для Нижегородской области решение президента Владимира Путина о расширении мер поддержки семьям с детьми имеет огромное значение", - сказал секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Регион в полной мере столкнулся с негативными последствиями спада рождаемости в 90-е годы XX века. Очень важно, что выстраивается целая система помощи, позволяющая родителям чувствовать себя более уверенно", - добавил он.

"Количество семей, которые могут претендовать на выплату в связи с рождением первого ребенка, вырастет в этом году почти вдвое. Это стало возможно благодаря увеличению критерия нуждаемости - с 1,5 до двухкратной величины прожиточного минимума. Теперь семьи, где появится первый ребенок, начнут еще получать и материнский капитал. Это, безусловно, окажет позитивное воздействие как на демографическую ситуацию, так на экономику региона", - уверен Глеб Никитин.

Он отметил, что продолжает совершенствоваться и региональная система мер поддержки. Например, появится возможность для многодетных семей вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Это позволит семье не "распылять" меры поддержки, а сконцентрировать средства на одном проекте. Есть еще и программы поддержки для специалистов, которые готовы работать в районах области. То есть в комплексе общая сумма мер поддержки может быть очень серьезной.

"Стоит отметить, что в Нижегородской области наблюдается рост числа многодетных семей с 11,3 тысяч в 2009 году до 26,3 тысяч в 2019 году. Это значит, что все больше семей, где уже есть дети, вновь решаются на пополнение. Уверен, что меры, которые вводятся по инициативе президента России, позволят как закрепить эту положительную тенденцию, так и помогут совсем молодым семьям", - подытожил Глеб Никитин.