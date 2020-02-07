Популярные комментарии за год
01 августа 2019 11:14  [4687] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
09 августа 2019 15:13  [3361] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
24 июля 2019 17:02  [2781] "Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов
10 октября 2019 19:48  [2711] "Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин
29 марта 2019 11:18  [2646] "Парламент Нижегородской области вносит значительный вклад в выработку важнейших решений на площадках Ассоциации законодательных органов ПФО", - Фарид Мухаметшин
28 марта 2019 19:27  [2595] "За реализацию национальных проектов в регионе закреплена персональная ответственность", - Глеб Никитин
11 июля 2019 12:43  [2587] Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике соцпроблематики, - Евгений Семенов
28 марта 2019 19:22  [2497] "Реформа в сфере обращения с отходами призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации ТКО", - Владислав Атмахов
28 марта 2019 18:02  [2058] "Пассионарность вернулась в Нижегородскую область с приходом нового губернатора", - Константин Калачев
24 апреля 2019 17:42  [2017] "Депутатам нужно сделать всё, чтобы национальные проекты были реализованы в указанные сроки", - Евгений Лебедев
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2020 12:30  [46] Двое россиян, эвакуированные из Китая в Тюмень, приедут в Нижний Новгород
11 февраля 2020 11:49  [408] "Расширение мер поддержки семьи позволит родителям чувствовать себя более уверенно", - Глеб Никитин
11 февраля 2020 11:33  [137] Нижегородская область имеет большой потенциал в производстве мединструментов, - Наталья Назарова
11 февраля 2020 11:29  [150] Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде не соответствует проекту
11 февраля 2020 11:23  [170] Десять домов в Нижнем Новгороде 11 февраля остались без электроснабжения
11 февраля 2020 11:08  [367] Завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске
11 февраля 2020 10:01  [516] Нижегородские студенты представили "бережливые технологии"
10 февраля 2020 18:49  [1187] Нижний сегодня: главные события дня
10 февраля 2020 18:20  [920] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в конкурсе "Послы Победы"
10 февраля 2020 18:10  [777] Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области 2020 году
Общество

"Расширение мер поддержки семьи позволит родителям чувствовать себя более уверенно", - Глеб Никитин

11 февраля 2020 11:49  [408] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Поправки разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

"Для Нижегородской области решение президента Владимира Путина о расширении мер поддержки семьям с детьми имеет огромное значение", - сказал секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Регион в полной мере столкнулся с негативными последствиями спада рождаемости в 90-е годы XX века. Очень важно, что выстраивается целая система помощи, позволяющая родителям чувствовать себя более уверенно", - добавил он.

"Количество семей, которые могут претендовать на выплату в связи с рождением первого ребенка, вырастет в этом году почти вдвое. Это стало возможно благодаря увеличению критерия нуждаемости - с 1,5 до двухкратной величины прожиточного минимума. Теперь семьи, где появится первый ребенок, начнут еще получать и материнский капитал. Это, безусловно, окажет позитивное воздействие как на демографическую ситуацию, так на экономику региона", - уверен Глеб Никитин.

Он отметил, что продолжает совершенствоваться и региональная система мер поддержки. Например, появится возможность для многодетных семей вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Это позволит семье не "распылять" меры поддержки, а сконцентрировать средства на одном проекте. Есть еще и программы поддержки для специалистов, которые готовы работать в районах области. То есть в комплексе общая сумма мер поддержки может быть очень серьезной.

"Стоит отметить, что в Нижегородской области наблюдается рост числа многодетных семей с 11,3 тысяч в 2009 году до 26,3 тысяч в 2019 году. Это значит, что все больше семей, где уже есть дети, вновь решаются на пополнение. Уверен, что меры, которые вводятся по инициативе президента России, позволят как закрепить эту положительную тенденцию, так и помогут совсем молодым семьям", - подытожил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph