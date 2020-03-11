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Общество

Пересадочные тарифы на 60 и 90 минут внедряют в нижегородских электричках

13 марта 2020 16:29  [58] Общество

Пересадочные тарифы на 60 и 90 минут внедряют в нижегородских электричках с 1 мая 2020 года. Можно будет воспользоваться транспортной картой при бесплатной пересадке с "городской электрички" на автобус, трамвай и метро.

В мае этого года также запускается регулярное движение на маршруте "Починки - станция Варя" (часть "наземного метро"): электрички будут ходить с 5:00 до 22:00 с интервалом в 30 минут.

"Этот проект имеет большое социальное значение, поскольку позволит сохранить качественное обслуживание жителей во время строительства развязки на улице Циолковского", - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Министр также отметил, что на станции "Варя" планируется строительство транспортно-пересадочного узла, который станет местом пересадки на все виды городского общественного транспорта: метро, электрички, автобусы и трамваи. Это позволит связать Седьмой микрорайон с центром города.

"Важнейшим результатом совместной работы считаю присоединение ВВППК к автоматизированной системе оплаты проезда в Нижнем Новгороде. С 1 мая пассажиры, используя специальные тарифы транспортной карты 60 и 90 минут, смогут пересаживаться на городской транспорт без дополнительной оплаты", - заявил Павел Саватеев.

Ранее сообщалось, что режим работы "наземного метро", которое курсирует от станции Дубравная до станции Варя в Сормовском районе Нижнего Новгорода, могут изменить, если это создаст "пробки" на дороге.

Как рассказал представитель Горьковской железной дороги Алексей Ефанов, сокращения количества электричек не планируется. Напротив, количество поездов по маршруту "Починки-Варя" будет увеличено до 33.

Напомним также, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион участвует в финансировании обновления подвижного состава. Начиная с 2018 года, АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" были приобретены пять новых электропоездов.

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