Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере на Бору Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в филиале Канавинского противотуберкулезного диспансера на Бору 3 мая 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар ликвидирован в 11:52, площадь возгорания составила 20 кв. м. Эвакуация не проводилась. Погибших, пострадавших нет.

В ликвидации последствий пожара участвовали 30 сотрудников МЧС.

Спасатели напомнили об осторожности при обращении с огнем и соблюдении правил и требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.