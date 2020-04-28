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Происшествия

Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере на Бору

03 мая 2020 14:15  [115] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в филиале Канавинского противотуберкулезного диспансера на Бору 3 мая 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар ликвидирован в 11:52, площадь возгорания составила 20 кв. м. Эвакуация не проводилась. Погибших, пострадавших нет.

В ликвидации последствий пожара участвовали 30 сотрудников МЧС.

Спасатели напомнили об осторожности при обращении с огнем и соблюдении правил и требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

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