Объявлен конкурс на благоустройство парка "Швейцария" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода объявило конкурс для поиска подрядчика, который займется первым этапом благоустройства парка "Швейцария" (Приокский). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Генподрядчик должен в течение четырех месяцев разработать рабочую документацию (проектно-сметную документацию разработала АО "Группа компаний "ЕКС") и выполнить работы по комплексному благоустройству парка до 20 декабря 2021 года. Площадь территории по комплексному благоустройству и озеленению составляет 52,2 га.

Начальная цена контракта 3,9 млрд рублей. Аукцион запланирован на 2 июня.

(концепция благоустройства парка, бюро "КОСМОС")

Напомним, что разработчики концепции (бюро "КОСМОС") изначально предложили разделить парк на восемь самостоятельных зон. В "Центральном парке" планировалось проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там бы заливали каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам планировалось организовать так называемый "Парадный парк".

Также разработчики концепции хотели создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами, где посетители смогли бы пребывать в теплое время года и спуститься по ним в "Курортный парк".

В "Культурно-инновационной" зоне, согласно концепции, должен был разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" - игровые зоны. В "Спортивном" парке планировалось организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" должен был стать живой "фонтан-ручей", по которому дети смогли бы пускать кораблики.

(детской пространство, фото: правительство Нижегородской области)

Однако на этапе проектирования, заложенные в концепции решения, претерпели изменения.

Так проектант (АО "Группа компаний "ЕКС") решил отказаться от идеи строительства канатной дороги, которая должна была соединить парк "Швейцария" с заречной частью города.

Не будет и обзорной башни у спуска в Урочище Слуда, а также трассы для даунхилла, которая планировалась концепцией в зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Кроме того, АО "ГК "ЕКС" передвинула пляжный павильон из зоны ООПТ, площадку для парапланеристов к краю лесного массива и музей - из дубовой рощи в район детского парка.

Чтобы сохранить основной массив зеленых насаждений, из проекта исключены все новые лестницы (остались только реконструируемые) на склоне и упрощена система мостков через горный ручей со склона в Урочище Слуда до одного небольшого перехода в середине склона.

Также решено убрать все объекты из зоны раскопок, где осенью археологи обнаружили керамику домонгольского периода.

(обзорная башня у спуска в Урочище Слуда, концепция благоустройства парка, бюро "КОСМОС")

Известно, что в парке появится пространство с 11 игровыми детскими зонами. Как сообщил и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, проект также предусматривает кольцевую дорожку для бега длиной 1 км, более 10 спортивных площадок для воркаута, занятий большим теннисом, минифутболом, баскетболом, боксом, легкой атлетикой и другими видами спорта, специальные тренажеры для пожилых людей и маломобильных граждан. Подрядчик должен будет отреставрировать и приспособить для современного использования входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия.

В марте проект охранных зон нижегородского парка "Швейцария" прошел госэкспертизу. Согласно ему строительство объектов капитального строительства запрещено. Этот запрет также внес свои коррективы в проект.

Напомним также, что в январе федерация перечислила первый транш в 1,4 млрд на благоустройство парка "Швейцария". Как пояснил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, деньги пойдут на благоустройство в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что федерация планирует в 2020-2021 годах выделить 3 млрд рублей на комплексное благоустройство парка "Швейцария". Также предусмотрено софинансирование от города, которое составит 1% или 13,6 млн рублей (в 2020 году).