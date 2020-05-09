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Общество

Сергей Дмитриев: "Вернуться к преподаванию в аудитории, конечно, хочется"

02 июня 2020 12:41  [93] Общество

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев в программе "Герои Волги" рассказал Евгении Орловой о том, как был организован в вузе процесс дистанционного обучения, какие исследования и разработки появились на волне пандемии, и как в этом году пройдет вступительная кампания.

- Образовательным учреждения сейчас непросто, поскольку работа проходит в дистанционном формате. Сложно ли было адаптироваться к новым условиям?

- Опыт дистанционной работы у нас был — у вуза есть собственная электронная образовательная платформа. Мы работаем в системах eLearning, Moodle и на других платформах, кроме того, было подготовлено большое количество электронных материалов и видеолекций.

- То есть, вы начали готовится заранее?

- По сути, эта работа велась давно — хотя, разумеется, мы не знали, что нам придется перевести весь образовательный процесс в онлайн. Большинство наших лекций было подготовлено для школьников, поскольку мы несколько лет активно сотрудничаем с общеобразовательными учреждениями Нижегородской области. Как бы то ни было, в техническом плане мы действительно были готовы к удаленной работе, а эпидемия коронавируса заставила нас ускорить эти преобразования.  

Правда, в нашем Институте ядерной энергетики и технической физики есть закрытые дисциплины, которые мы, естественно, не могли перевести в электронный формат. Кроме того, встал вопрос о том, что делать с лабораторными работами.

- И как вы решили эту проблему?

- Определенные наработки у нас были по электротехнике и радиотехнике. С помощью системы eLearning, например, можно собирать электрические и радиотехнические цепи — преподаватель задает параметры для этой цепи, такие как напряжение и токи, а студент обсчитывает сигнал, который получается на выходе.

С работами по другим техническим дисциплинам, например, по ядерным реакторам, было сложнее. Некоторое время назад мы вместе с госкорпорацией "Росатом" разработали виртуальный тур по нашей лаборатории реакторной гидродинамики, а затем мы превратили эту платформу в образовательный онлайн-проект, где студент может "подойти" к какому-нибудь объекту, включить оборудование, снять показания с приборов и обработать данные. Работа была опубликована на сайте "Росатома" — получилось довольно интересно, и оказалось, что мы можем успешно делать такие проекты.

Кроме того, у нас есть кафедра графических информационных систем, специалисты которой занимаются разработкой виртуальной реальности и сделали много таких проектов для промышленных предприятий. Их наработки мы также использовали для практических занятий.

- Как я понимаю, с техникой и технологиями у вас проблем не возникло. Был ли переход на дистанционное обучение сложным с точки зрения психологии? Как ваши преподаватели и студенты отнеслись к работе в новых реалиях?

- Все восприняли переход по-разному. Могу точно сказать, что и преподаватели, и студенты стали тратить больше времени на работу. Студенты, которые хорошо учились до эпидемии, показывают такие же результаты и сейчас. Были те, кого преподаватели потеряли после начала работы в удаленном режиме, но все они в итоге нашлись.

- Кроме обучения как такового, работа вуза связана еще и с другими мероприятиями — я говорю про олимпиады, дни открытых дверей, про сессии в конце концов. Действительно ли удалось все это перевести в дистанционный формат?

- Мы одними из первых провели дни открытых дверей в режиме онлайн — их устраивал каждый из институтов в составе НТТУ, сейчас все записи трансляций также доступны на YouTube. Проводились и олимпиады. Вообще удаленно можно организовать многие процессы, но, пожалуй, дистанционному образованию не хватает живого общения между  преподавателем и студентами.

- Вы скучаете по лекциям? Или сейчас очень много удаленной работы?

- Я не задумывался об этом, но работы действительно стало много. И очень странно ходить по корпусам, в которых практически никого нет. Вернуться к преподаванию в аудитории, конечно, хочется, да и студенты тоже рвутся обратно — многие ведь занимаются исследовательской работой в составе научных коллективов. К тем заказам, которые выполняются сейчас, студентов мы не привлекаем, и они сильно переживают из-за этого.

- Будут ли практики дистанционного обучения каким-то образом использоваться после окончания режима самоизоляции?

- Сейчас ведется очень много разговоров на тему того, что вообще все образование может стать дистанционным. Этого, разумеется, не случится. Но тот опыт, который мы получили, будет востребован и может использоваться, например, в заочной форме обучения. Большинство заочников работает, и, если у них будет возможность в свободное время прослушать курс лекций, это существенно поможет им во время сессии. Это положительный опыт, и мы хотим по максимуму его использовать.

- Скоро начнется вступительная кампания. Пандемия внесет в нее какие-то коррективы, или все пройдет в штатном режиме?

- Основное отличие кампании этого года состоит в том, что все документы будут приниматься дистанционно. Сделать это можно, зайдя в специальный раздел на сайте нашего вуза — каждому абитуриенту предоставляется личный кабинет, через который можно загрузить скан-копии всех документов. При этом определиться со специальностью, на которую поступает абитуриент, также придется дистанционно — для этого необходимо будет дать согласие на то, что документы будут подаваться на конкретное направление. Подлинники документов нужно будет принести в течение следующего учебного года.

- Недавно Минобрнауки было поручено увеличить количество бюджетных мест в вузах. Будут ли созданы дополнительные места в НГТУ, и не повлечет ли это снижение требований к абитуриентам?

- В настоящее время у нас более 2 тысяч бюджетных мест. Документов о том, чтобы количество этих мест будет дополнительно увеличено, мы пока не получали, но мы готовы пойти на этот шаг по определенным направлениям, востребованным в нашей промышленности.

- Ваши преподаватели и студенты активно включились в исследования, связанные с COVID-19— на сайте вуза появилась математическая модель распространения вируса. Кто занимался данной статистикой?

- Это, кстати, не единственная наша разработка — студенты НГТУ разработали приспособления, позволяющие открывать все двери с помощью запястья или предплечья, и напечатали их на 3D-принтерах. Мы опубликовали эти чертежи на сайте, они есть в свободном доступе.

Что касается статистических данных по распространению коронавируса, то их готовила наша лаборатория моделирования техногенных и природных катастроф под руководством доктора физико-математических наук Андрея Куркина

- А насколько точна эта модель?

- Модель довольно простая, но она корректируется с учетом данных Всемирной организации здравоохранения. Те коэффициенты, которые были заложены в ней изначально, поправляли, и, я так думаю, по ней можно спрогнозировать развитие и окончание пандемии.

- Каковы ваши ожидания от предстоящей учебной кампании и нового учебного года?

- Вступительная кампания по традиции начнется с 20 июня. Школьников мы принимаем по результатам ЕГЭ. Для выпускников техникумов и колледжей, а также для иностранцев проводятся экзамены.

- Смена лагеря "Ждановец" в этом году состоится?

- Надеемся, что да. Мы очень этого хотим.

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