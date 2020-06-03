Нижний сегодня: главные события дня Общество

Еще 330 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 499 человек. Вчера в регионе COVID-19 был зарегистрирован у 11 169 нижегородцев.

По данным на 5 июня, 4 637 жителей региона, то есть 40,3% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,3 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 6,3 тысячи находятся под наблюдением медиков.

Молодые нижегородские наркосбытчики получили 6-11 лет лишения свободы

Нижегородский областной суд вынес приговор троим местным жителям по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

В апреле прошлого года были задержаны двое молодых людей 1997 и 1999 годов рождения.

В ходе осмотра их автомобиля было обнаружено и изъято более 2,5 кг синтетического наркотического вещества. В дальнейшем был задержан еще один фигурант – 20-летний местный житель.

Приговором суда им назначено наказание 6, 10 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ДТП произошло на трассе М-7 в районе обхода Нижнего Новгорода

Авария произошла на 421-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) с участием двух грузовых автомобилей.

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Scania столкнулся с КАМАЗом, который ехал впереди. От удара КАМАЗ опрокинулся.

В результате ДТП водитель Scania 1968 г. р. был травмирован и госпитализирован.

Массовые проверки рынков начнутся в Нижегородской области

"К сожалению, в последние дни мы столкнулись с ростом случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одна из главных причин – халатное отношение к соблюдению мер безопасности. Нам поступает огромное количество обращений от нижегородцев с жалобами на то, что на рынках продавцы стоят без масок, помещения не дезинфицируются. Конечно, это недопустимо. Каждое нарушение эпидемиологических требований – это, по сути, угроза заражения большого количества людей", - отметил он.

Проект коммуникаций для Нижневолжской набережной отправили на доработку

Речь идет о строительстве сетей электроснабжения объектов инфраструктуры. Строительство данных коммуникаций позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией НТО на участке от "Плакучей ивы" до Кожевенного переулка.

Согласно информации, подрядная организация ООО "Промсвет" предоставила проект в администрацию Нижегородского района в положенные сроки. Однако, по результатам его рассмотрения, были выявлены "небольшие технические замечания", которые направлены подрядчику на доработку.

До 15 июня подрядная организация должна предоставить исправленный проект.